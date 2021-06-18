19 июня: праздник, приметы на Лариона Пропольника и именинники

19 июня в православной церкви – Заупокойная суббота, она же Троицкая родительская суббота. По народному календарю – День Лариона Пропольника.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 19 июня, читайте в материале OBOZREVATEL.

Именинники 19 июня: Виссарион, Георгий, Иларион, Рафаил, Сусанна, Фекла.

Троицкая родительская суббота отмечается за день до большого православного праздника Троицы.

Как известно, на родительскую субботу принято посещать храмы и молиться об усопших родственниках и близких людях, ставить свечи за их упокоение.

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В этот день принято передавать священнику записки с именами умерших близких вам людей. Также верующие могут поставить свечу на специальный квадратный подсвечник, который называют канун.

В этот день православные отмечают память преподобного Илариона Далматского (Нового), который жил в 9 веке. Игумен открыто выступал против иконоборца Льва Армянина. За это будущий святой претерпел много истязаний.

В старину в день святого было принято выходить в поле и пропалывать его от сорняков.

Если тепло и ясно – зерно будет крупное.

Утром гром слышен – вечером дождь будет.

Глухой гром – будет спокойный дождь.

Дует восточный ветер – летом будет много осадков.

Если резко стало холодно – будет хорошая погода.

Жуки летают вечером – можно рассчитывать на хорошую погоду.

Пшеница и рожь цветут снизу – к хорошему урожаю, с середины – к среднему урожаю.

Кузнечики стрекочут – будет хорошая погода.

Перепел кричит – будет дождь.

Нельзя в этот день забывать о сорняках на огороде, иначе не будет урожая.

Нельзя выбрасывать остатки со стола. Считается, что в этот день нужно отдавать все лишнее нуждающимся.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь церковных праздников на июнь 2021 года.