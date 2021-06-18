19 июня: праздник, приметы на Лариона Пропольника и именинники
19 июня в православной церкви – Заупокойная суббота, она же Троицкая родительская суббота. По народному календарю – День Лариона Пропольника.
Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 19 июня, читайте в материале OBOZREVATEL.
Именинники 19 июня: Виссарион, Георгий, Иларион, Рафаил, Сусанна, Фекла.Троицкая родительская суббота
Троицкая родительская суббота отмечается за день до большого православного праздника Троицы.
Как известно, на родительскую субботу принято посещать храмы и молиться об усопших родственниках и близких людях, ставить свечи за их упокоение.
В этот день принято передавать священнику записки с именами умерших близких вам людей. Также верующие могут поставить свечу на специальный квадратный подсвечник, который называют канун.Ларион Пропольник
В этот день православные отмечают память преподобного Илариона Далматского (Нового), который жил в 9 веке. Игумен открыто выступал против иконоборца Льва Армянина. За это будущий святой претерпел много истязаний.
В старину в день святого было принято выходить в поле и пропалывать его от сорняков.Народные приметы 19 июня
Если тепло и ясно – зерно будет крупное.
Утром гром слышен – вечером дождь будет.
Глухой гром – будет спокойный дождь.
Дует восточный ветер – летом будет много осадков.
Если резко стало холодно – будет хорошая погода.
Жуки летают вечером – можно рассчитывать на хорошую погоду.
Пшеница и рожь цветут снизу – к хорошему урожаю, с середины – к среднему урожаю.
Кузнечики стрекочут – будет хорошая погода.
Перепел кричит – будет дождь.
Нельзя в этот день забывать о сорняках на огороде, иначе не будет урожая.
Нельзя выбрасывать остатки со стола. Считается, что в этот день нужно отдавать все лишнее нуждающимся.
Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь церковных праздников на июнь 2021 года.