19 июля: праздник, приметы на Сысоев день и именинники

19 июля по народному календарю отмечается праздник Сысоев день. Именинники в этот день: Валентин, Василий, Иннокентий, Марфа (Марта), Федор, Феликс.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 19 июля, читайте в материале OBOZREVATEL.

19 июля православная церковь почитает память монаха-отшельника – Сисоя Великого. С давнего времени святого в народе считали покровителем земледельцев. Поэтому все молитвы этого дня касались хорошего урожая и неголодной зимы.

Также в день Сисоя обычно выпадало с утра много росы. Поэтому все люди в этот день старались пораньше проснуться, чтобы пройтись босиком по траве и, тем самым, оздоровиться. Знахари же специально на заре 19 июля выходили в поле, чтобы заготовить росу на весь год, а потом лечить ей болезни глаз, лица и суставы.

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Также в этот день хозяйки собирали в саду чёрную смородину и варили из нее вкусное варенье. Вечером, вернувшись с поля, мужики готовили закрома к новому урожаю. Кроме мужчин в погреб никто не спускался, так как предки верили в духа подполянника, который живет в подполе. Люди считали, что этот дух не выходит на улицу, не любит людей и может проявлять агрессию.

Зеленоватый месяц – к дождю.

Месяц в дымке – к похолоданию.

Месяц на небе хорошо просматривается – будет богатый урожай.

Белый месяц блестит ярко – к холодной погоде, но без дождя.

Листья уже желтеют – осень будет ранней.

Запрещено в этот день давать и брать деньги в долг.

Не стоит также 19 июля ссориться со своей второй половинкой и детьми.

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