19 февраля: праздники, приметы на Вукола Телятника и именинники
На 19 февраля припадает народный праздник Вукол Телятник. Во всем мире отмечают Всемирный день защиты морских млекопитающих, более известный как День кита.
Существуют определенные запреты, а народные приметы предсказывают, какой будет весна и сколько дадут молока коровы. О том, что нельзя делать 19 февраля, читайте в материале OBOZREVATEL.
Именины 19 февраля отмечают Александр, Анатолий, Арсений, Василий, Дмитрий, Иван, Максим, Мария, Христина, Юлиан.Вукол Телятник
Праздник появился еще в старые времена. В этот день было принято почитать память преподобного епископа Вукола Смирнского, который в народе получил прозвище Телятник. Дело в том, что на 19 февраля часто приходится отел коров.
Также этот день в народе имел название Жуколы, поскольку в простонародье жуколами называли после 19 февраля родившихся телят.
На Вукола особое внимание уделяли коровам и заботились об их благополучном разрешении. Стельным коровам в этот день принято давать как можно больше корма, при этом самого лучшего.
Также следовало 19 февраля окурить хлев чабрецом для того, чтобы телята рождались крепкими, а молоко было вкусным.
В эту пятницу многие страны отмечают Всемирный день китов. Праздник учредили еще в 1986 году, в то время, когда вступил в силу мораторий на китовый промысел, введенный Международной китовой комиссией.
Цель праздника – защита китов и других морских млекопитающих в океанах и морских водах планеты от браконьерства и любых антропогенных факторов, в том числе, загрязнения их среды обитания.
Если в этот день усиливаются морозы – весна будет бурной, а лето жарким.
Чем теплее на Вукола, тем холоднее будет март.
Если птицы выбирают для отдыха самые верхушки деревьев – это к скорому потеплению.
Оттепель в этот день – к плохому удою у коров.
Корова будет плохо доится, если над ней пролетит ласточка.
19 февраля стоит по возможности избегать любых ссор.
В этот день запрещено гладить новорожденного теленка, иначе он станет хилым и вскоре заболеет.
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