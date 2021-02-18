19 февраля: праздники, приметы на Вукола Телятника и именинники

На 19 февраля припадает народный праздник Вукол Телятник. Во всем мире отмечают Всемирный день защиты морских млекопитающих, более известный как День кита.

Существуют определенные запреты, а народные приметы предсказывают, какой будет весна и сколько дадут молока коровы. О том, что нельзя делать 19 февраля, читайте в материале OBOZREVATEL.

Именины 19 февраля отмечают Александр, Анатолий, Арсений, Василий, Дмитрий, Иван, Максим, Мария, Христина, Юлиан.

Праздник появился еще в старые времена. В этот день было принято почитать память преподобного епископа Вукола Смирнского, который в народе получил прозвище Телятник. Дело в том, что на 19 февраля часто приходится отел коров.

Также этот день в народе имел название Жуколы, поскольку в простонародье жуколами называли после 19 февраля родившихся телят.

На Вукола особое внимание уделяли коровам и заботились об их благополучном разрешении. Стельным коровам в этот день принято давать как можно больше корма, при этом самого лучшего.

Также следовало 19 февраля окурить хлев чабрецом для того, чтобы телята рождались крепкими, а молоко было вкусным.

В эту пятницу многие страны отмечают Всемирный день китов. Праздник учредили еще в 1986 году, в то время, когда вступил в силу мораторий на китовый промысел, введенный Международной китовой комиссией.

Цель праздника – защита китов и других морских млекопитающих в океанах и морских водах планеты от браконьерства и любых антропогенных факторов, в том числе, загрязнения их среды обитания.

Если в этот день усиливаются морозы – весна будет бурной, а лето жарким.

Чем теплее на Вукола, тем холоднее будет март.

Если птицы выбирают для отдыха самые верхушки деревьев – это к скорому потеплению.

Оттепель в этот день – к плохому удою у коров.

Корова будет плохо доится, если над ней пролетит ласточка.

19 февраля стоит по возможности избегать любых ссор.

В этот день запрещено гладить новорожденного теленка, иначе он станет хилым и вскоре заболеет.

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