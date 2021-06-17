18 июня: праздники, приметы и именинники

18 июня верующие отмечают один из 12 важнейших праздников в церковном календаре – Вознесение Господне. По народному календарю отмечается Дорофеев день.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 18 июня, читайте в материале OBOZREVATEL.

Именинники 18 июня: Марк, Аполлон, Арий, Василиса, Виктор, Галина, Дорофей, Игорь, Иона, Кондратий, Константин, Леонид, Маркиан, Ника, Никандр, Павел, Федор.

Вознесение посвящено одному из важнейших евангельских событий – восшествию Иисуса к престолу Всевышнего и прекращению его земного пути. Во всех православных храмах в этот день проводятся торжественные службы, а священники под звон колоколов читают посвященную Вознесению часть Евангелия.

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Традиционно в день Вознесения верующие уделяют особое внимание благотворительности. Так, издревле было принято оставлять на подоконниках со стороны улицы монетки для нищих, а около входной двери – тарелки с едой.

Согласно народным поверьям, в день Вознесения Господне лето вступает в свои права, поэтому нужно украшать дом травами и веточками.

Дорофеев день люди назвали в честь священномученика Дорофея Тирского, который жил в 3-4 веках. Он служил епископом в финикийском городе Тире. В период гонения на христиан при императоре Диоклетиане скрывался от язычников. В период правления Юлиана Отступника епископ принял мученическую смерть.

Раньше считалось, что именно с этого дня начинаются самые короткие ночи в году – "воробьиные". Также 16 июня расцветает сон-трава. По ней можно предугадать судьбу и сделать оберег от нечистой силы.

Но найти траву могут только потомственные ведуньи. Проверить настоящее ли это растение можно, окунув его в воду на полнолуние. Если растение зашевелится от определенных заговоров, значит – оно подлинное и обладает магической силой.

В Дорофеев день ясно и тепло – урожай будет богатым.

Совы не замолкают ни на минуту – на следующее утро будет небольшой дождь.

На огурцах много пустоцвета – нужно утром прополоть все грядки, тогда сорняков на них больше не будет.

Выползло много пауков – к жаре.

Утром чувствуется резкий запах травы – к дождю.

Не стоит никому рассказывать свои сны в этот день.

Нельзя ходить долго по улице в ночное время, иначе можно накликать на себя болезнь.

Нельзя заводить новые знакомства и беседовать с незнакомцами.

По примете, нельзя откладывать любые незаконченные дела на потом.

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