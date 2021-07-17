18 июля: праздники, приметы и именинники

В эту субботу, 18 июля, отмечается еврейский праздник Пост 9 Ава. Также в народе этот день известен как Афанасьев день или Месяцев праздник.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 18 июля, читайте в материале OBOZREVATEL.

Именинники 18 июля: Агния, Анна, Афанасий, Варвара, Василий, Геннадий, Елизавета, Сергей, Степан.

9 Ава – одна из самых траурных дат в еврейском календаре. По традиции день 9 Ава считается датой разрушения как первого, так и второго Храма в Иерусалиме , а также изгнание евреев из Испании.

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В память об этом был установлен очень строгий пост, который длится больше суток. Поститься в этот день должны все, кроме детей и беременных и кормящих женщин.

В церковном календаре день посвящается памяти преподобного Афанасия Афонского. В народе посвящали посвятили луне.

18 июля было принято вечером выходить на улицу и смотреть, как месяц "играет" в небе. Под этим подразумевали то, что луна как будто бежит по небу, изменяет цвет, прячется за облака. Считалось, что так месяц празднует свой день.

Если ночное небесное светило "играло", то это предвещало хороший урожай. Также говорили, что если этим вечером наблюдать за месяцем, то можно зарядиться энергией и силой на долгое время.

В этот день также принято проводить специальные обряды на Луну. У наших предков существовали заговоры для этого дня на снятие порчу, привлечение денег и исполнения заветных желаний.

Если на Афанасия месяц на исходе играет – к урожаю хлебов.

Если луна светит ясно – осень будет сухой и теплой.

Скорый дождь предвещают облака, желтые, как медь, а также испарения, поднимающиеся облаком над навозной ямой.

В Месяцев праздник нельзя грустить и злиться. Это оттолкнет удачу на целый год.

Нельзя сплетничать, делиться секретами, обсуждать других людей.

Также не стоит затевать ремонт. Даже мелкие ремонтные работы или поклейку обоев делать не стоит – считается, что сделанное долго держаться не будет.

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