17 марта: праздники, что нельзя делать, приметы и именинники

17 марта отмечается народный праздник Герасим Грачевник. В мире празднуют День святого Патрика.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшие дни. О том, что нельзя делать 17 марта, читайте в материале OBOZREVATEL.

Именины празднуют: Александр, Василий, Вячеслав, Георгий, Григорий, Даниил, Павел, Ульяна, Яков.

В этот день церковь почитает память монаха Герасима Иорданского, который жил в V веке в Ликии. Он родился в богатой семье, но оставил мирские дела и стал отшельником. Долгое время Герасим жил в пустыне, а позже основал монастырь на берегу реки Иордан.

В день Герасима прилетали с юга грачи. С этим и связано народное прозвище Герасима. В старину по поведению этих птиц 17 марта судили, какой будет весна. Кроме того, крестьяне использовали грачей как своего рода посевной календарь: если птицы сели на гнезда, то уже через неделю можно выходить в поле.

По традиции в этот день принято печь грачей из теста и угощать ими детей.

Кроме того, грачи обладают свойством изгонять нечистую силу. Поэтому на Герасима вываживали пакостливою кикимору. Для этого домой приглашали знахаря, читающего заговоры.

Ежегодно 17 марта в англоязычных странах, особенно в Ирландии и США, отмечают День святого Патрика. В Украине и других странах ему уделяют внимание неофициально, но не обходят стороной.

В честь святого Патрика люди устраивают парады с песнями и плясками и пьют пиво. В Ирландии в этот день существует традиция прикреплять к одежде трилистник, символизирующий крест, цвет католицизма и самой страны.

Если грачи прилетели, вскоре сойдет снег.

Слышен громкий крик грачей – будет дождь.

Грачи летят сразу к своим гнездам – весна будет теплой, а если летают над ними еще несколько дней и не садятся, то плохая погода продержится еще несколько дней.

Нельзя тратить большие суммы денег, иначе быть безденежью.

Нельзя обувать новую обувь, наши предки верили, что это может быть чревато болезнью суставов.

Запрещается сквернословить, завидовать и кричать на детей.

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