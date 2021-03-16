17 марта: праздники, что нельзя делать, приметы и именинники

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Праздники
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17 марта: праздники, что нельзя делать, приметы и именинники

17 марта отмечается народный праздник Герасим Грачевник. В мире празднуют День святого Патрика.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшие дни. О том, что нельзя делать 17 марта, читайте в материале OBOZREVATEL.

Именины празднуют: Александр, Василий, Вячеслав, Георгий, Григорий, Даниил, Павел, Ульяна, Яков.

Герасим Грачевник

В этот день церковь почитает память монаха Герасима Иорданского, который жил в V веке в Ликии. Он родился в богатой семье, но оставил мирские дела и стал отшельником. Долгое время Герасим жил в пустыне, а позже основал монастырь на берегу реки Иордан.

В день Герасима прилетали с юга грачи. С этим и связано народное прозвище Герасима. В старину по поведению этих птиц 17 марта судили, какой будет весна. Кроме того, крестьяне использовали грачей как своего рода посевной календарь: если птицы сели на гнезда, то уже через неделю можно выходить в поле.

По традиции в этот день принято печь грачей из теста и угощать ими детей.

В день Герасима грачи обычно возвращаются с юга

Кроме того, грачи обладают свойством изгонять нечистую силу. Поэтому на Герасима вываживали пакостливою кикимору. Для этого домой приглашали знахаря, читающего заговоры.

День святого Патрика

Ежегодно 17 марта в англоязычных странах, особенно в Ирландии и США, отмечают День святого Патрика. В Украине и других странах ему уделяют внимание неофициально, но не обходят стороной.

В честь святого Патрика люди устраивают парады с песнями и плясками и пьют пиво. В Ирландии в этот день существует традиция прикреплять к одежде трилистник, символизирующий крест, цвет католицизма и самой страны.

В честь святого Патрика принято устраивать фестивали, парады и пить пиво
Народные приметы на 17 марта

  • Если грачи прилетели, вскоре сойдет снег.

  • Слышен громкий крик грачей – будет дождь.

  • Грачи летят сразу к своим гнездам – весна будет теплой, а если летают над ними еще несколько дней и не садятся, то плохая погода продержится еще несколько дней.

Все приметы этого дня связаны с поведением грачей
Что нельзя делать 17 марта

  • Нельзя тратить большие суммы денег, иначе быть безденежью.

  • Нельзя обувать новую обувь, наши предки верили, что это может быть чревато болезнью суставов.

  • Запрещается сквернословить, завидовать и кричать на детей.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь церковных праздников на март 2021 года.

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