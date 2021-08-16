17 августа: праздник, народные приметы и именинники
17 августа по народному календарю отмечают праздник Авдотья Малиновка. Этот день имеет и другие варианты названия: Огуречница и Сеногнойка.
Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 17 августа, читайте в материале OBOZREVATEL.
Именинники 17 августа: Алексей, Андрей, Дарья, Денис, Дмитрий, Евдокия, Иван, Ирина, Ия, Константин, Кузьма, Максимилиан, Марфа, Михаил, Семен.Авдотья Малиновка
17 августа церковь почитает память святой Евдокии. Ее поймали во время гонения христиан и заточили с другими узниками. Евдокия смогла не только помочь другим выдержать страшные муки, но и заставить усомниться язычников в своей вере. За это ее предали пыткам и отрубили голову.
Наши предки считали, что с этого дня начинает моросить дождь, поспевает лесная малина, а хозяйки в последний раз собирают огурцы.
Принято было начинать сбор дикой малины, потому праздник в честь святой Евдокии получил названия Малиновка. А Сеногнойкой ее прозвали, потому что в этот день часто идут дожди и мочат сено, после чего оно начинает гнить.Народные приметы на 17 августа
Если в этот день стелется густой туман – можно идти в лес за грибами.
Грачи вечером летят в южном направлении – к ясной погоде.
Стрекозы летают высоко над кустарниками – будет ясно и тепло на следующий день.
В этот день нельзя занимать деньги и заниматься продажей чего-либо.
Не стоит начинать новые дела – в этот день лучше заняться старыми нерешенными вопросами.
Нельзя быть самому и грустить – день лучше посвятить семье и близким.
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