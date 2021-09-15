16 сентября: праздники, приметы и именинники

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Праздники
2 минуты
572
16 сентября - праздник

В четверг, 16 сентября, согласно народному календарю, отмечается Домна Доброродная. Также на этот день приходится иудейский праздник Йом-Кипур.

Православные именины празднуют Алексей, Андрей, Василий, Василиса, Владимир, Ефим, Иван, Илья, Константин, Михаил, Николай, Петр, Роман, Сергей, Филипп. Считается, что по приметам этого дня можно определить, какой будет погода в ближайшее время. Что можно и что нельзя делать 16 сентября, рассказывает OBOZREVATEL.

Домна Никомидийская пострадала за веру в начале 4-го века
Видео дня
Домна Доброродная

16 сентября православная церковь чтит память святой Домны Никомидийской – языческой жрицы, уверовавшей во Христа и пострадавшей за свою веру в начале 4-го века. Также отмечается память мученицы Василисы Никомидийской, пострадавшей в возрасте 9 лет во время гонения при Диоклетиане.

Наши предки на Василису делали генеральную уборку в доме, сжигая все ненужное, чтобы холодное время года прошло благополучно и никто не заболел. Также старались убрать лен, пока не пришли обильные дожди и холода.

Василиса Никомидийская пострадала во время гонения при Диоклетиане
Йом-Кипур

Йом-Кипур (День очищения, День искупления, Судный день) – главный праздник в иудаизме. Согласно Талмуду, в этот день Бог принимает окончательное решение о судьбе каждого человека на будущий год.

Евреи проводят этот день в покаянии, посте и молитвах. Традиционное пожелание на Йом-Кипур: "Чтобы Ваше имя было вписано в Книгу жизни и скреплено печатью".

Йом-Кипур – главный праздник в иудаизме
Что нельзя делать 16 сентября

  • Лениться.

  • Смотреть в зеркало до рассвета.

  • Оставлять в доме мусор.

  • Отказывать в помощи.

  • В Йом-Кипур иудеям запрещается пить и есть; умываться, ухаживать за кожей, надевать кожаную одежду и вступать в интимные отношения.

16 сентября тепло – зима длинная будет
Приметы 16 сентября

  • Алый закат – скоро придут холода и заморозки.

  • Дождь – к сухой осени.

  • Тепло – зима длинная будет.

Ранее OBOZREVATEL публиковал церковный календарь на сентябрь 2021 года. В начале осени православные в Украине отмечают несколько больших праздников.

УкраинаПраздникитрадициизапретПравославная церковь Украиныцерковьрелигия