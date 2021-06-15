16 июня: праздник, приметы и именинники

По народному календарю 16 июня отмечается праздник Лукьян Ветряк. Именины 16 июня празднуют: Афанасий, Денис, Дмитрий, Лукьян, Михаил, Павел, Юлиан.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 16 июня, читайте в материале OBOZREVATEL.

16 июня православная церковь почитает память святого мученика Лукиллиана. Святой жил в III веке на землях Антиохии (современной Турции), и изначально был приверженцем язычества. Однако, будучи уже в преклонном возрасте, Лукиллиан сменил веру на христианскую и даже принял крещение. Он умер в муках за Иисуса Христа.

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В день памяти святого предсказывали будущее по ветру, а саму памятную дату стали называть Лукьяном Ветряком.

В старину люди боялись ветров, поскольку считали, что те разносят болезни и всякую нечисть с места на место. Больше всего не любили северо-западный и восточный ветры. Именно они, по мнению наших предков, приносят сырость и хворь.

Если на Лукьяна гремит гроза – сенокос будет плохим.

Если вихрь медленно поднимается кверху и долго вращается – погода будет ясная.

Туман утром 16 июня стелется по воде – к солнечной погоде.

Весь день идет дождь – к урожаю грибов.

Если веет северо-западный ветер, то будет влажная погода.

Нельзя в этот день работать в доме и огороде.

Запрещается стричься и красить волосы, а также купаться в открытых водоемах.

Не стоит также ссориться, конфликтовать, проявлять злобу и похожие чувства.

16 июня не подходит для свадеб и гуляний с обилием яств и выпивки.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь церковных праздников на июнь 2021 года.