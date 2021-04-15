16 апреля: что нельзя делать, приметы на Никиты Водопола и именинники

Obozrevatel Праздники 19:31, 15.04.2021 Обновлено: 19:43, 15.04.2021

16 апреля отмечается народный праздник День Никиты Водопола. Второе его название – Угощение водяного. В мире празднуют Международный день голоса.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 16 апреля, читайте в материале OBOZREVATEL.

Именины 16 апреля отмечают: Никита, Мартин, Феодосия.

День Никиты Водопола или Угощение водяного

Православные верующие в этот день почитают память святого Никиты Исповедника. Водополом день прозвали в связи с началом ледохода и открытием рыбацкого промыслового сезона. Также считалось, что в этот день просыпается от зимней спячки водяной. С этим связано его второе название – Угощение водяного.

16 апреля, по преданию, водяной просыпается от зимней спячки
Pixabay

Этот праздник очень древний, поскольку зародился еще в период сосуществования христианства и язычества. В третий день цветения (3 апреля по старому стилю) на территории современной Украины отмечали пробуждение от зимней спячки Водяного, русалок, мавок и других водяных мистических существ.

Чтобы задобрить жителей рек и озер, рыболовы 16 апреля в полночь приходили к воде "угостить" их. Если этого не сделать, то водяной со злости передавит всю рыбу, оставит рыбаков без улова, а сам уплывет в другое место. Так, к воде приносили вино, водку, хлеб, кашу и куриные потроха. В более старые времена, для "угощения" Водяного крестьяне топили живую лошадь. Для этого люди выбирали самого немощного коня на рынке, откармливали его хлебом, обмазывали гриву медом и топили в озере, где потом собирались ловить рыбу.

По традиции, для "угощения" Водяного топили в озере живую лошадь
Pixabay

Международный день голоса

Цель учреждения Международного дня голоса – привлечение внимания врачей-специалистов, а также всех людей на Земле к феномену человеческого голоса – дару, позволяющему людям общаться, выражать свои эмоции и чувства, радовать красотой звучания.

Народные приметы 16 апреля

  • Дождливое 16 апреля предвещает холодную и ненастную весну.

  • Если мать-и-мачеха зацвела, то ночью случится что-то плохое.

  • Долгие раскаты грома в этот день – ждите непогоды на несколько дней вперед.

  • Обилие березового сока в этот день гарантирует мокрое лето.

  • Южный ветер сулит хороший урожай и погоду.

Что нельзя делать 16 апреля

  • Нельзя в этот день подходить к водоемам с пустыми руками.

  • Также не стоит шуметь и ругаться возле воды.

  • Запрещается смотреть 16 апреля на драку собак и кошек, в противном случае в доме будет крупная ссора

  • Также нельзя проливать на стол воду, иначе все последующие принятые решения будут неправильными.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь церковных праздников на апрель 2021.

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