16 квітня: що не можна робити, прикмети на Микиту Водопілля та іменинники

16 квітня відзначається народне свято День Микити Водопілля. Друга його назва – Частування водяного. У світі святкують Міжнародний день голосу.

Існують певні заборони, а прикмети пророкують, якою буде погода найближчим часом. Про те, що не можна робити 16 квітня, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Іменини 16 квітня відзначають: Микита, Мартін, Феодосія.

День Микити Водопілля або Частування водяного

Православні віряни в цей день вшановують пам'ять святого Микити Сповідника. Водопілля день прозвали в зв'язку з початком льодоходу та відкриттям рибальського промислового сезону. Також вважалося, що в цей день прокидається від зимової сплячки водяний. Із цим пов'язана – його друга назва Частування водяного.

16 квітня, за переказами, водяний прокидається від зимової сплячки Pixabay

Це свято дуже древнє, оскільки зародилося ще в період співіснування християнства і язичництва. У третій день цвітіння (3 квітня за старим стилем) на території сучасної України відзначали пробудження від зимової сплячки водяного, русалок, мавок та інших водяних містичних істот.

Щоб задобрити жителів річок і озер, рибалки 16 квітня опівночі приходили до води "пригостити" їх. Якщо цього не зробити, то водяний зі злості передавить всю рибу, залишить рибалок без улову, а сам попливе в інше місце. Так, до води приносили вино, горілку, хліб, кашу і курячі тельбухи. У більш старі часи, для "частування" водяного селяни топили живого коня. Для цього люди обирали немічного коня на ринку, відгодовували його хлібом, обмазували гриву медом і топили в озері, де потім збиралися ловити рибу.

За традицією, для "частування" водяного топили в озері живого коня Pixabay

Міжнародний день голосу

Мета заснування Міжнародного дня голосу – привернення уваги лікарів-фахівців, а також всіх людей на Землі до феномену людського голосу – дару, що дозволяє людям спілкуватися, висловлювати свої емоції і почуття, радувати красою звучання.

Народні прикмети 16 квітня

Дощове 16 квітня віщує холодну і погану весну.

Якщо мати-й-мачуха зацвіла, то вночі трапиться щось погане.

Довгий гуркіт грому в цей день – чекайте негоди на кілька днів уперед.

Велика кількість березового соку в цей день гарантує мокре літо.

Південний вітер обіцяє хороший врожай і погоду.

Що не можна робити 16 квітня

Не можна в цей день підходити до водойм із порожніми руками.

Також не варто шуміти і лаятися біля води.

Забороняється дивитися 16 квітня на бійку собак і кішок, інакше в будинку буде велика сварка.

Також не можна проливати на стіл воду, інакше всі наступні ухвалені рішення будуть неправильними.

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