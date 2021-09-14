15 сентября: что нельзя делать, приметы и именинники

В среду, 15 сентября, отмечается народный праздник День Мамонтия. Православные именины празднуют Анатолий, Антон, Богдан, Василий, Виктор, Владимир, Герман, Ефим, Иван, Ксения, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Серафима, Степан, Федор, Федот, Филипп, Юлиан.

Считается, что по приметам этого дня можно определить, какой будет погода в ближайшее будущее. Что можно и что нельзя делать 15 сентября, читайте в материале OBOZREVATEL.

15 сентября церковь чтит память святого мученика Маманта Кесарийского и его родителей Феодота и Руфины. По преданию, семья была знатной, но за открытое исповедание веры во Христа супругов бросили в темницу, где они оба и умерли. Перед смертью Руфина родила сына Маманта, которого она препоручила Богу. Мальчика воспитала богатая вдова – христианка Амия.

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Мамант вырос образованным человеком и добрым христианином, своими проповедями он многих обратил в христианство. Узнав о деятельности юноши, император Аврелиан призвал его к себе и пытался убедить отречься от веры, а затем подверг пыткам. Когда парня хотели утопить в море, явился ангел и унес Маманта на высокую гору недалеко от Кесарии. Там святой основал церковь и жил в воздержании и молитвах, помогая бедным и обездоленным.

Наши предки называли Маманта Мамонтием Овчинником, считая его покровителем овец и коз. К столу традиционно подавали блюда из козьего молока. С Мамонтия начинались гуляния парней, которым предстояло идти в рекруты.

Выгонять скотину со двора – считается, что это грозит ей болезнями и другими напастями.

Ходить на базар – покупки не принесут радости, кроме того, есть риск стать жертвой воровства или обмана.

Все начинания в этот день, по поверью, обречены на неудачу.

К Мамонтию черемуха должна полностью сбросить листву.

Низкие облака – к ненастью.

Ясно – осень будет теплой, дождливо – сухой.

Ранее OBOZREVATEL публиковал церковный календарь на сентябрь 2021 года. В начале осени православные отмечают несколько больших праздников.