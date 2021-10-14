15 октября: какой праздник сегодня, что нельзя делать, приметы и именинники

В пятницу, 15 октября, в Украине отмечается церковный праздник святых Киприана и Иустины, известный в народе как Куприян и Устина. Свои именины празднуют Андрей, Александр, Анна, Давид, Константин и Устина.

По приметам в этот день определяют, какой будет погода в ближайшем будущем. Что можно, а что нельзя делать сегодня, рассказывает OBOZREVATEL.

Православная церковь 15 октября чтит память мучеников Киприана, Иустины и Феоктиста, пострадавших за веру от рук язычников в начале четвертого века.

На "Куприяна и Устину" наши предки читали молитвы – чтобы не напали злые духи. А девушки собирались на вечерки, однако вместо веселья занимались рукоделием и пели грустные песни.

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Согласно народным поверьям, на Куприяна нельзя начинать новые дела, иначе они завершатся провалом. Также нельзя в этот день носить яркую одежду, чтобы не привлечь сглаз и порчу.

Заболеть 15 октября – к скорому выздоровлению.

Дождливый день – к суровой зиме.

Иней утром – в ближайшие дни будет сухо и солнечно.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь церковных православных праздников на октябрь 2021 года. Осенью в Украине отмечают несколько значимых дат.