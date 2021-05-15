15 мая – Бориса и Глеба: поздравления с днем ангела и традиции праздника
В субботу, 15 мая, православная церковь чтит память первых святых Киевской Руси – Бориса и Глеба, князей, сыновей князя Владимира. В 1015 году оба они были убиты в междоусобной борьбе их старшим братом Святополком.
Борис и Глеб славились своей любовью к Богу, кроткостью, добротой и милосердием. Они почитаются как покровители Русской земли и помощники князей. Им молятся о мире, добрых правителях, защите от междоусобиц и даровании мужества в момент опасности. OBOZREVATEL рассказывает о традициях праздника и публикует яркие поздравления с днем ангела.Что можно и что нельзя делать в день Бориса и Глеба: традиции праздника
Со дня Бориса и Глеба начинали сажать огурцы и тыквы, продолжали засевать поля: "Борис и Глеб сеют хлеб". Перед началом работ обязательно молились этим святым, а во время посевной старались молчать.
По примете, в этот день начинают петь соловьи. Громко – к скорому приходу лета. Соловей поет всю ночь – будет солнечно. Услышать соловья раньше, чем кукушку, – все лето будет счастливым.
Также день Бориса и Глеба называли "Барыш-день", а святого Бориса – Барышником. Купцы с размахом отмечали праздник, чтобы получить хорошие доходы в течение года.
Потратить все деньги, пересчитывать их на ночь или подметать пол после гостей – к бедности.
Мы хотим поздравить Борю,
Пожелать ему добра,
Будет пусть всегда счастливым,
А о грусть забыть пора,
Трудностей, Борис, не бойся
И всегда иди вперед,
НЕ сдавайся, будь отважным,
Пусть во всем тебе везет!
***
Борис – значить "славний в боротьбі",
Нехай все вдається тобі.
Прийде неодмінно успіх,
Та станеш щасливішим за всіх.
Нехай цінують тебе всі друзі,
Завжди допомагає родина.
І сонце, що в небі горить,
Шлях до радості нехай освітить!
***
Борис, искренне поздравляю с днем ангела и желаю не терять по жизни оптимизма и удачи, верить в свою мечту и ставить верные цели, достигать успеха и побед, радоваться жизни и беречь свою любовь.
***
З днем ангела, Борисе, Вітаю та бажаю нескінченного запасу здоров'я, енергії, удачі та любові. Нехай тебе завжди оберігає твій ангел-хранитель, нехай життя твоє наповнюється щастям, нехай добрим та світлим буде світ навколо, а поруч завжди будуть хороші друзі.
Пожелаю тебе, Глеб,
Важных жизненных побед,
Денег полные карманы,
Перспективных новых планов!
Быть в романтике успешным,
Стать любимчиком у женщин
И от жизни получать
Все, о чем ты мог мечтать!
***
Сьогодні свято Гліба,
Отримуєш ти привітання.
Нехай дарує тобі небо
Величезне везіння!
***
Ты по жизни идешь смело,
Добиваешься побед.
Восхищаюсь я тобой
Добрый мой товарищ, Глеб.
Пусть здоровье будет крепким,
И счастливою семья.
Будут рядом с тобой в жизни
Только верные друзья.
***
З днем ангела вітаю Гліба! Побажати хочу сонячних днів і мрійливих ночей, заповітних бажань і великих знань, добра і удачі на життєвому шляху, світлої радості в душі і вірного кохання в серці.
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По материалам: pozdravok.ru.