15 мая – Бориса и Глеба: поздравления с днем ангела и традиции праздника

В субботу, 15 мая, православная церковь чтит память первых святых Киевской Руси – Бориса и Глеба, князей, сыновей князя Владимира. В 1015 году оба они были убиты в междоусобной борьбе их старшим братом Святополком.

Борис и Глеб славились своей любовью к Богу, кроткостью, добротой и милосердием. Они почитаются как покровители Русской земли и помощники князей. Им молятся о мире, добрых правителях, защите от междоусобиц и даровании мужества в момент опасности. OBOZREVATEL рассказывает о традициях праздника и публикует яркие поздравления с днем ангела.

Со дня Бориса и Глеба начинали сажать огурцы и тыквы, продолжали засевать поля: "Борис и Глеб сеют хлеб". Перед началом работ обязательно молились этим святым, а во время посевной старались молчать.

По примете, в этот день начинают петь соловьи. Громко – к скорому приходу лета. Соловей поет всю ночь – будет солнечно. Услышать соловья раньше, чем кукушку, – все лето будет счастливым.

Также день Бориса и Глеба называли "Барыш-день", а святого Бориса – Барышником. Купцы с размахом отмечали праздник, чтобы получить хорошие доходы в течение года.

Потратить все деньги, пересчитывать их на ночь или подметать пол после гостей – к бедности.

Мы хотим поздравить Борю,

Пожелать ему добра,

Будет пусть всегда счастливым,

А о грусть забыть пора,

Трудностей, Борис, не бойся

И всегда иди вперед,

НЕ сдавайся, будь отважным,

Пусть во всем тебе везет!

***

Борис – значить "славний в боротьбі",

Нехай все вдається тобі.

Прийде неодмінно успіх,

Та станеш щасливішим за всіх.

Нехай цінують тебе всі друзі,

Завжди допомагає родина.

І сонце, що в небі горить,

Шлях до радості нехай освітить!

***

Борис, искренне поздравляю с днем ангела и желаю не терять по жизни оптимизма и удачи, верить в свою мечту и ставить верные цели, достигать успеха и побед, радоваться жизни и беречь свою любовь.

***

З днем ангела, Борисе, Вітаю та бажаю нескінченного запасу здоров'я, енергії, удачі та любові. Нехай тебе завжди оберігає твій ангел-хранитель, нехай життя твоє наповнюється щастям, нехай добрим та світлим буде світ навколо, а поруч завжди будуть хороші друзі.

Пожелаю тебе, Глеб,

Важных жизненных побед,

Денег полные карманы,

Перспективных новых планов!

Быть в романтике успешным,

Стать любимчиком у женщин

И от жизни получать

Все, о чем ты мог мечтать!

***

Сьогодні свято Гліба,

Отримуєш ти привітання.

Нехай дарує тобі небо

Величезне везіння!

***

Ты по жизни идешь смело,

Добиваешься побед.

Восхищаюсь я тобой

Добрый мой товарищ, Глеб.

Пусть здоровье будет крепким,

И счастливою семья.

Будут рядом с тобой в жизни

Только верные друзья.

***

З днем ангела вітаю Гліба! Побажати хочу сонячних днів і мрійливих ночей, заповітних бажань і великих знань, добра і удачі на життєвому шляху, світлої радості в душі і вірного кохання в серці.

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По материалам: pozdravok.ru.