15 июня: праздник, приметы на Вьюн Зеленый и именинники

15 июня отмечается народный праздник под названием Вьюн Зеленый, который знаменует приход настоящего лета и тепла.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 15 июня, читайте в материале OBOZREVATEL.

Именинники 15 июня: Иван, Дмитрий, Иван, Константин, Мария, Никифор, Ульяна, Даниил.

Праздник имеет довольно много названий, каждое из которых происходило из мифов и легенд об этом магическом дне: Русалочья неделя, Вьюнец, Кукушка, Духов день, Вьюнин, Семик, Никифор Дубодер.

Видео дня

Этим днем обычно завершаются народные гуляния, которые начинались на праздник Свобориное дерево (6 июня). Гуляния посвящали приходу настоящего лета. 15 июня молодежь собиралась толпой и ходила по улицам с песнями о молодоженах, помогала соседям и просила духов об урожае.

Также в этот день начинаются сборы первых овощей, зелени, клубники и ранней черешни.

Среди староверов день 15 июня считался большим праздником, поэтому к нему готовились заранее: украшали жилье веточками березы и венками, а также пекли караваи для привлечения благополучия.

Идет дождь – будет хороший урожай грибов и ягод.

Соловей поет всю ночь, а воробьи дерутся – к хорошей погоде.

Вечером 15 июня пасмурно – к ненастью, а если ветер поднялся – будет дождь.

Если ночью и утром тихая погода, значит, еще несколько дней будет тепло и ясно.

Если до обеда было солнце – то первая половина июля будет сухая. Если в послеобеденное время начался дождь, то и в июле после середины месяца пойдут дожди.

15 июня не стоит начинать новые дела, лучше оставить все начинания на будущее.

Запрещается в этот день стирать и купаться в реках и озерах.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь церковных праздников на июнь 2021 года.