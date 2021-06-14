15 июня: праздник, приметы на Вьюн Зеленый и именинники

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Праздники
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15 июня: праздник, приметы на Вьюн Зеленый и именинники

15 июня отмечается народный праздник под названием Вьюн Зеленый, который знаменует приход настоящего лета и тепла.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 15 июня, читайте в материале OBOZREVATEL.

Именинники 15 июня: Иван, Дмитрий, Иван, Константин, Мария, Никифор, Ульяна, Даниил.

Вьюн Зеленый

Праздник имеет довольно много названий, каждое из которых происходило из мифов и легенд об этом магическом дне: Русалочья неделя, Вьюнец, Кукушка, Духов день, Вьюнин, Семик, Никифор Дубодер.

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15 июня молодежь собиралась толпой и ходила по улицам с песнями о молодоженах

Этим днем обычно завершаются народные гуляния, которые начинались на праздник Свобориное дерево (6 июня). Гуляния посвящали приходу настоящего лета. 15 июня молодежь собиралась толпой и ходила по улицам с песнями о молодоженах, помогала соседям и просила духов об урожае.

Также в этот день начинаются сборы первых овощей, зелени, клубники и ранней черешни.

Среди староверов день 15 июня считался большим праздником, поэтому к нему готовились заранее: украшали жилье веточками березы и венками, а также пекли караваи для привлечения благополучия.

15 июня начинаются сборы первых овощей, зелени, клубники и ранней черешни.
Народные приметы на 15 июня

  • Идет дождь – будет хороший урожай грибов и ягод.

  • Соловей поет всю ночь, а воробьи дерутся – к хорошей погоде.

  • Вечером 15 июня пасмурно – к ненастью, а если ветер поднялся – будет дождь.

  • Если ночью и утром тихая погода, значит, еще несколько дней будет тепло и ясно.

  • Если до обеда было солнце – то первая половина июля будет сухая. Если в послеобеденное время начался дождь, то и в июле после середины месяца пойдут дожди.

Что нельзя делать 15 июня

  • 15 июня не стоит начинать новые дела, лучше оставить все начинания на будущее.

  • Запрещается в этот день стирать и купаться в реках и озерах.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь церковных праздников на июнь 2021 года.

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