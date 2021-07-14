15 июля: праздник, приметы на Берегиню и именинник

15 июля отмечается народный славянский праздник под названием Берегиня. Именины 15 июля празднует Арсений.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 15 июля, читайте в материале OBOZREVATEL.

Православные верующие 15 июля празднуют положение Честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне и вспоминают митрополита Киевского и святителя Фотия. В народе этот праздник получил несколько названий: Сырная Богородица, Ризы, Петрова матка. Но наибольшее распространение получило название Берегиня.

Видео дня

В современной украинской культуре Берегиня часто описывается как древняя богиня – покровительница дома, дух-защитник. Она также олицетворяет всех матерей. Во многих источниках Берегиня подается как символ матриархата на территории древней Украины.

Наши предки представляли ее в образе белоствольной березы.

15 июля наши прабабушки ходили в лес, кланялись дереву и просили у Берегини счастья и любви. Также они оставляли под березой угощения божеству. Чаще всего это были поспевшие к этому дню фрукты и хлеб.

Кроме того, на Берегиню девушки издавна занимаются приворотами любимого. Для этого они срывают березовую веточку и прячут ее на пороге дома своего молодого человека. Когда юноша перешагивает через ветвь, стоит ее быстро забрать и заговорить на любовь, а после –спрятать в укромное место.

Сазан начинает плескаться – к теплой и ясной погоде.

Западный ветер подул – жди дождя.

Утром по воде туман стелется – к хорошей погоде.

После дождя быстро подсыхает асфальт – к затяжной непогоде.

Если на деревьях появились пожелтевшие листочки, то осень и зима будут ранними.

На кончиках листьев травы появилась роса – к осадкам.

В этот день запрещено лениться.

Как и в любой другой день, нельзя ругаться, сквернословить, ссориться. Берегиня не любит тех, кто устраивает конфликты и распространяет негатив.

15 июля не следует заниматься переездом.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь церковных праздников на июль 2021 года.