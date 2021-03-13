14 марта: праздники, приметы и именинники

14 марта православные верующие празднуют Прощеное воскресенье, в народе отмечается праздник Евдокия Свистунья. В мире этот день известен как День числа Пи.

День ангела празднуют Александр, Александра, Анна, Василий, Дарья, Иван, Михаил, Надежда, Нестор, Ольга, Петр.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшие дни. О том, что нельзя делать 14 марта, читайте в материале OBOZREVATEL.

Прощеное воскресенье – последний день Масленицы и последний день перед Великим постом, когда разрешается есть скоромную пищу. В день Светлого Воскресения Христова все верующие просят друг у друга прощения, чтобы вступить в пост с доброй душой и с чистым сердцем встретить Пасху.

В это воскресенье вечером совершается вечерня и после нее повечерие, в конце которого будет Чин прощения: настоятель читает молитву, а затем просит прощения, то же самое делают прихожане.

Святая Евдокия Илиопольская, память которой отмечается в этот день, – раннехристианская мученица. Свое прозвище "Свистунья" святая получила потому, что в этот день всегда дули и свистели ветры.

По старому стилю день Евдокии приходился на 1 марта – на начало весны, поэтому праздник принято встречать торжественно и с весельем. В этот день также наступала пора задумываться о будущем урожае и поиске работников.

Назывался этот день также Авдотьей Плющихой, потому что весной лед и снег "плющит", раздирает на клочки. Считалось, что полученная из снега в этот день талая вода обладает особой целебной силой.

Неофициальный праздник, который отмечается любителями математики 14 марта в 1:59:26 в честь математической константы – числа пи. Этот праздник придумал в 1987 году физик из Сан-Франциско Ларри Шоу.

Солнечный день предвещает урожай зерновых, грибов и тыквенных культур.

Теплый день 14 марта – лето будет жарким, а также можно ожидать хорошего сенокоса.

Дождливый день – хлеба много будет.

Теплый ветер 14 марта знаменует дождливое лето.

Густой туман сулит богатый урожай бобовых культур.

Заморозки – гречиха плохо уродится.

Началась метель – весь год будет достаточно холодно.

После последней трапезы плохой приметой считалось убирать стол.

Также нельзя в это воскресенье злоупотреблять алкоголем.

Нельзя в этот день таить обиду в душе и копить злые мысли.

Категорически запрещено 14 марта глумиться над верующими.

Также стоит аккуратно выражаться, чтобы не "пропустить" ругательного слова.

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