14 апреля: праздник, приметы на Марью Пустые щи и именники

14 апреля в народе отмечают праздник под названием Марья Пустые щи. Именины празднуют в этот день: Иван, Макар, Мария, Сергей.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 14 апреля, читайте в материале OBOZREVATEL.

В этот день церковь чтит память преподобной Марии Египетской – христианской святой, которая считается покровительницей кающихся женщин.

Пустые щи на Марию вспоминали не случайно. Дело в том, что к апрелю у народа обычно заканчивался запас капусты, поэтому о густом наваристом первом блюде оставалось только мечтать. Щи в этот день становились предметом для шуток: "Щи – хоть портянки полощи". В такой суп за неимением капусты начинали класть крапиву и щавель, которые начинали в это время зеленеть на огородах.

К Марии Египетской в народе было принято обращаться за защитой от сглаза и дурного слова. Женщинам легче всего было избавиться от порчи: следует погладить себя рукой по заду, а потом потереть этой же рукой по лицу.

Если вода выйдет за берег реки – то луга будут зелеными и буйными.

Если в этот день лед сходит легко и быстро – то весь год будет легким, хорошим, а если образуются "ледяные заторы", то год будет тяжелым.

Если в ночь на 14 апреля небо звездное, то будет хороший и щедрый урожай, а ночное небо, затянутое тучами, предвещает теплую погоду на следующий день.

Нельзя ссориться, браниться, ругаться, сквернословить и клеветать.

Строго нельзя оставлять вход в жилище грязным. Стоит помыть и входную дверь, иначе нечисть проникнет в дом.

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