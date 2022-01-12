13 января: какой праздник отмечают, что нельзя делать на Мелании, приметы и именинники

В четверг, 13 января православные в Украине чтят память преподобной Мелании Римской (Римляныни), а также отмечают Щедрый вечер (Васильев вечер, или Васильева коляда, Меланка) и пятый день Рождественских святок. Свои именины празднуют Мелания, Михаил и Петр.

А по приметам этого дня судят, каким будет лето и урожай. Что можно и что нельзя делать в праздник, выяснил OBOZREVATEL.

Память преподобной Мелании Римской (Римляныни)

Щедрый вечер, или Маланка

Пятый день Рождественских святок

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Видео дня

Святая Мелания Римская (Римляныня) жила в 4-5 веках. Она была родом из семьи римского сенатора, но все свое богатое наследство потратила на помощь бедным, больным и освобождение рабов. Всю свою жизнь провела в посте и молитве; умерла в Иерусалиме в 439 году.

В Украине 13 января празднуют Меланку (Маланку). Накануне Старого Нового года готовят щедрую вечерю, чтобы и год был щедрым (отсюда название Щедрый вечер). Также в этот день устраивают театрализованное действо, участники которого переодеваются в Маланку, деда, бабу, цыгана и т.п и ходят по домам с новогодними пожеланиями.

Согласно народным приметам, в канун Старого Нового года нельзя начинать новые дела, подавать к столу рыбу и птицу (чтобы счастье не вылетело), брать и давать в долг, выносить мусор и пересчитывать мелкие деньги в кошельке.

Солнце высоко – к богатому урожаю в садах.

Какая Меланка – такой и Петр с Павлом (12 июля).

Оттепель – к дождливому лету.

Туман 13 января – новый год принесет счастье и богатый урожай

Девочка, рожденная на Мелании, будет счастлива, и в ее жизни будет немало чудес. Она могут стать знахаркой и лечить людей.

Ранее OBOZREVATEL публиковал православный церковный календарь на январь-2022. В этот месяц зимы в Украине отмечают ряд религиозных праздников.