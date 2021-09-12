13 сентября: праздник, что нельзя делать, приметы и именинники

В понедельник, 13 сентября, отмечается народный праздник Куприянов день, или Журавлиное вече. Православные именины празднуют Александр, Владимир, Геннадий, Дмитрий, Мирон, Михаил.

Считается, что по приметам этого дня можно предсказать, какой будет погода в ближайшее время. Что можно и что нельзя делать 13 сентября, рассказывает OBOZREVATEL.

13 сентября православная церковь чтит память святого 3-го века, епископа Киприана Карфагенского. Святой Киприан был талантливым богословом – он считается создателем канонического учения о единстве церкви.

В старину в народе говорили, что "на Куприяна" журавли на болоте советуются, когда и как лететь в теплые края (отсюда второе название праздника – Журавлиное вече). С этого дня начинался сбор клюквы и уборка корнеплодов.

Видео дня

Журавли летят низко – к мягкой зиме. Высоко – к суровой.

Приснилась клюква – к сплетням и слезам.

Собранную на Киприана клюкву следует зашить в мешочек из синей ткани и повсюду носить с собой на удачу.

Ходить на болото – по примете, навлекать беду.

Играть свадьбу – к несчастливой супружеской жизни.

Отправляться в дорогу – к неприятностям.

Ранее OBOZREVATEL публиковал православный календарь на сентябрь 2021 года. В первый месяц осени украинцы отмечают несколько больших праздников.