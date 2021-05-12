13 мая: приметы, что нельзя делать на Якова Теплого и именинники

13 мая по народному календарю отмечается праздник Яков Теплый. Именины празднуют: Максим, Василий, Донат, Игнат, Никита, Яков.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 13 мая, читайте в материале OBOZREVATEL.

Для верующих православной церкви это дата почтения памяти апостола Иакова Зеведеева, брата апостола Иоанна Богослова. День в народе прозвали теплым, потому что как раз в этот период после затянувшихся холодов наступало настоящее тепло.

Святой Яков покровительствует овцам. Поэтому считалось, что молитвы о том, чтобы они водились, плодились и были здоровы – дойдут прямо до ушей апостола. В этот день было не принято обижать или оставлять голодными животных.

Кроме того, в этот день запрещалось любое проявление сватовства, поскольку наступающий месяц май считался неподходящим для свадеб и застолий.

Если небо 13 мая чистое и ясное, то лето должно было быть солнечным.

Если вечером взойдут звезды и подует с юга теплый ветер, то лето будет грозным, но теплым и урожайным.

Теплый вечер и тихая звездная ночь – к сухому ветреному лету и хорошему урожаю.

На этот четверг лучше не планировать путешествия. Суеверие гласит, что в этот день может случится какая-то неприятность или потеря в дороге.

Нельзя в этот день надевать одежду красного цвета.

Девушкам и женщинам не рекомендуется 13 мая заплетать косы и делать другие плетеные прически. Наши предки верили, что так представительница прекрасного пола может вплести в свою судьбу беду.

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