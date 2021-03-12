13 марта: праздник, приметы на Василия Капельника и именинники

13 марта отмечается народный праздник Василий Капельник. Именины в этот день празднуют Арсений, Василий, Иван, Кира, Марина, Нестор, Николай.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшие дни. О том, что нельзя делать 13 марта, читайте в материале OBOZREVATEL.

В православном календаре эта дата почтения памяти преподобного Василия Декаполита. Название "Капельник" пошло от весенней капели, когда повсюду слышны звуки падающих капель от растаявшего снега на крышах. Раньше считали, что именно этот день ознаменуется приходом настоящей весны.

В народе говорили, что если появилась капель, то это значит, что зима плачет. В это время начинали запасаться сосновыми почками, чтобы потом применить их в лечебных целях в виде настоек. Также в этот день пекли калачи и угощали близких. Хорошей приметой было съесть калач натощак – к счастью.

Звонкая капель сулит большой урожай летом.

Грачи прилетели – скоро растает снег.

Круги вокруг солнца сулят урожайный год.

Подул южный ветер – будет хороший урожай и улов рыбы.

Днем пасмурно – ночью будут заморозки.

Сегодня нельзя быть негостеприимным.

Запрещено пить ту воду, в которой планируете купаться – по поверьям, можно подхватить болезнь.

Также стоит отказаться от стрижки 13 марта, иначе волосы будут расти редкими.

Не следует в этот день занимать деньги – будете возвращать дольше, чем планировали.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь церковных праздников на март 2021 года.