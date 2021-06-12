13 июня: праздник, что нельзя делать, приметы и именинники

13 июня отмечается праздник Еремей Распрягальник. День ангела в этот день отмечают: Борис, Кристина, Николай, Роман, Филипп.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 13 июня, читайте в материале OBOZREVATEL.

Православная церковь 13 июня почитает память апостола Еремея Команского. В народе святой получил прозвище "Распрягальник". Такое название народного праздника связано, по всей видимости, с тем, что по окончании посевных работ лошадей освобождали от тяжелого оборудования для обработки земли, то есть, другими словами, лошадей распрягали.

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Так, 13 июня лошадям оказывали особенное внимание. Животных кормили вкусностями и купали. Также запрещалось в этот день запрягать лошадей, иначе они могут заболеть.

Сильная роса выпала с утра – к солнечному дню, а вот если она быстро высохла – стоит готовиться к дождю.

Утром туман стоит – к грибному лету.

Вечером нет росы – 14 июня будет дождь.

Чем больше вечером росы, тем жарче будет на следующий день.

Непогода на Еремея предвещает суровую зиму.

Если день погожий, то уборка хлеба будет пригожей.

Ночь теплая – будет хороший урожай овощей.

С этим днем не связано никаких запретов и суеверий, кроме того, что нельзя в этот день запрягать лошадей для работы в поле.

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