12 октября: какой праздник, что нельзя делать, приметы и именинники

Во вторник, 12 октября, в Украине отмечается церковный праздник в честь преподобного Феофана Милостивого. Свои именины празднуют Иван и Феофан.

По погодным приметам этого дня в старину определяли, какой будет зима и весь следующий год. Что можно и что нельзя делать сегодня, рассказывает OBOZREVATEL.

12 октября церковь чтит память преподобного Феофана Милостивого – святого из Сирии, который при жизни прославился неимоверной щедростью и добротой. Однажды он тяжело заболел: его тело отекло и покрылось ранами, что причиняло большие страдания. Однако после смерти Феофана все раны исчезли с его тела, и мощи святого стали источать целебное миро.

Видео дня

В народе Феофана прозвали Милостивым, поскольку в день его памяти часто возвращалось тепло. С этой даты, как правило, начиналась охота на зайцев.

Согласно поверью, в день святого Феофана не стоит бездумно тратить деньги – тогда преподобный принесет еще больше достатка.

Однако ни в коем случае нельзя жадничать и скупиться – нужно подать милостыню, угостить едой нуждающегося, помочь словом или дело страждущему ближнему.

Листья поздно опадают – к суровой зиме и тяжелому году, рано – к легкому году и мягкой зиме.

Шелуха на луке тонкая – зима будет теплая, толстая со множеством "застежек" – холодная.

Звезд в небе много и светят ярко – к сухой осени.

Ранее OBOZREVATEL публиковал церковный православный календарь на октябрь 2021 года. В середине осени в Украине отмечается несколько больших праздников.