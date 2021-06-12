12 июня – Змеиный праздник: чем опасен этот день и что нельзя делать

В субботу, 12 июня, отмечается так называемый Змеиный праздник. Эта дата в народном календаре также известна как Змеиный день, или Исаакий Змеиный (от имени святого Исаакия, память которого почитают в этот день).

Считалось, что к этому времени змеи становятся очень активными и могут быть опасны для людей. О главных приметах, традициях и запретах Змеиного дня рассказывает OBOZREVATEL.

Исаакий Исповедник – святой 4-го века, монах-отшельник. Он считается первым игуменом Далматской обители, находившейся недалеко от Константинополя, в связи с чем святой также известен как Исаакий Далматский.

Как говорится в житии Исаакия, исповедник пытался убедить римского императора Валента отречься от арианской ереси, а также предсказал его гибель.

Видео дня

Умер святой Исаакий в 383 году. Мощи его изначально покоились в Церкви святого Стефана недалеко от Далматского монастыря, а впоследствии их перенесли в Храм Всех Святых.

Считается, что 12 июня змеи чрезвычайно активны и ползут скопищами "на змеиную свадьбу". В народе говорили, что спасти от ядовитого змеиного укуса в этот день не сможет ни один врач.

Тем не менее, убивать змей в их "праздник" воспрещалось: согласно поверью, они жестко мстят тому, кто причинил им вред.

Отправляясь в лес, наши предки всегда вешали на шею марьин корень или подкладывали в обувь цветок вероники, чтобы защититься от укуса змеи.

Также считалось, что пресмыкающихся гонят, отпугивают и лишают способности кусаться ясен и изумруд. А если ранним утром оставить на солнечных опушках свежие веточки руты, то все змеи выползут, съедят их и вскоре ослабнут.

Если змея все же ужалила, место укуса растирали и прикладывали к нему корень любистка.

Пауки активно трудятся – к перемене погоды.

12 июня начинают сажать бобы.

Рожденные в этот день – тихие и домашние люди. Их талисман – цветок маргаритка.

Убивать змей.

Ходить в лес, бродить по траве – стоит опасаться укуса змеи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле полиции пришлось задержать нетрезвого мужчину, который гулял по Киеву со змеями. Животным было холодно и они вели себя беспокойно.

А главный инфекционист Минздрава Ольга Голубовская сообщила, что в Украинестали фиксировать обращения по поводу укусов клещей. Она также рассказала, как избежать укуса насекомого и что делать, если оно уже присосалось.