12 августа: праздники, приметы и именинники

12 августа по народному календарю выпал праздник под названием Силуан и Сила. В мире празднуют Международный день молодежи.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 12 августа, читайте в материале OBOZREVATEL.

Именины отмечают: Анатолий, Ангелина, Валентин, Герман, Иван, Максим и Павел.

В православной церкви 12 августа почитают память святых Силы и Силуана. Эти апостолы были учениками святого Павла.

Про священномученика Силуана известно то, что он являлся спутником и соратником апостола Павла. Дальше история говорит, что он был епископом греческого города Солунь, где и скончался, натерпевшись горя и страданий за свою веру.

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В народе в этот день боялись нечистой силы. По поверью, на Силуана и Силу "обмирали" ведьмы после того, как напивались молока. Они якобы выпивали все молоко домашнего скота, после чего засыпали. Домашние коровы из-за истощения погибали.

В это время нужно было прижечь пятки ведьмы соломой, чтобы вся ее сила ушла в землю. Знающие люди говорили, что после такого обряда ведьма уже никогда не дотронется до коровы.

Также можно было изготовить банный веник из осины, который использовали для снятия порч.

Кроме того, покровителю этого дня, апостолу Силе, приписывали истинно богатырскую мощь, отождествляя его со славянским языческим богом Сильнобогом. Ему молились во время работы в поле.

Праздник отмечают во всем мире с 2000 года с целью напомнить о роли молодых людей в развитии и построении мира, и повседневных проблемах, которые стоят на их пути.

В разных странах этот день празднуют по-своему: проводят тематические выставки, устраивают флешмобы и концерты и так далее.

Если душно и кусаются мухи и оводы, то вскоре начнется ливень.

Если на ветках висят большие и красные гроздья рябины – осень будет ранней и дождливой, а зима – холодной.

Порывистый ветер предвещает тихую погоду.

В воздухе летает паутина – солнечная погода продержится до сентября.

12 августа не стоит ходить за покупками, иначе есть риск приобрести лишние вещи и продукты.

В этот день нельзя сплетничать и пустословить.

Категорически запрещено 12 августа относиться равнодушно к нуждающимся в помощи.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь церковных праздников на август 2021 года.