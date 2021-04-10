11 апреля: праздники и приметы на Берещенье

11 апреля отмечают народный праздник Берещенье. Именины у Ивана, Кирилла, Филиппа, Марка, Якова.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 11 апреля, читайте в материале OBOZREVATEL.

В это воскресенье празднуется народный праздник Берещенье, который связан с чествованием березы. Это дерево называют деревом жизни, здоровья и света.

У крестьян с березой связано множество поверий. Так, заболевшего ребенка в старину хлестали березовым прутиком. Верили, что тогда болезнь сразу уйдет. Также втыкали ветки этого дерева в крышу, чтобы уберечь дом от молнии.

Почтительное отношение к березе с приходом христианства получило новое обоснование. По преданию, именно под этим деревом Богородица и младенец Иисус прятались от непогоды.

По традиции, 11 апреля следовало выйти в березовую рощу, чтобы послушать деревья. Если начиналось движение сока, то семьи начинали заготавливать его, чтобы после варить сбитни с медом и приправ. Считалось, что березовый сок также очищает кровь.

Ранний гром в этот день – к холодам, а ливень предвещает отличный урожай овса.

Если с запада идут перистые облака, а горизонт чистый – будет ненастная погода.

Если береза листья выбросила раньше ольхи, значит, лето будет засушливым.

Если из березы идет обильно сок, то лето будет ненастным.

Нельзя использовать плакучую березу в лечебных целях.

Хотя у березы можно было многое попросить сегодня: от решения проблем до поиска возлюбленного, но просить ее слишком часто нельзя. Поскольку это капризное дерево может запутать жизнь.

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