11 квітня: свята і прикмети на Березань

11 квітня відзначають народне свято Березань. Іменини у Івана, Кирила, Пилипа, Марка, Яківа.

Існують певні заборони, а прикмети пророкують, якою буде погода найближчим часом. Про те, що не можна робити 11 квітня, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Цієї неділі святкується народне свято Березань, яке пов'язано із вшануванням берези. Це дерево називають деревом життя, здоров'я і світла.

У селян з березою пов'язано безліч повір'їв. Так, хвору дитину в старовину били березовим прутиком. Вірили, що тоді хвороба відразу піде. Також встромляли гілки цього дерева в дах, щоб уберегти будинок від блискавки.

Шанобливе ставлення до берези з приходом християнства отримало нове обґрунтування. За переказами, саме під цим деревом Богородиця і немовля Ісус ховалися від негоди.

За традицією, 11 квітня було вийти в березовий гай, щоб послухати дерева. Якщо починався рух соку, то сім'ї починали заготовляти його, щоб після варити збитні з медом і приправ. Вважалося, що березовий сік також очищає кров.

Ранній грім у цей день – до холодів, а злива віщує відмінний урожай вівса.

Якщо із заходу йдуть перисті хмари, а горизонт чистий – буде погана погода.

Якщо береза листя викинула раніше вільхи, значить, літо буде посушливим.

Якщо з берези бігає рясно сік, то літо буде непогожим.

Не можна використовувати плакучу березу в лікувальних цілях.

Хоча у берези можна було багато чого попросити сьогодні: від розв'язання проблем до пошуку коханого, але просити її занадто часто не можна. Оскільки це примхливе дерево може заплутати життя.

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