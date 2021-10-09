10 октября: какой праздник, что нельзя делать, приметы и именинники

В воскресенье, 10 октября, в Украине отмечается день церковной памяти святого Каллистрата, а также преподобного Савватия. Именины празднуют Петр, Дмитрий, Герман, Михаил, Марк и Игнат.

Считается, что по приметам сегодня можно определить, какой будет погода в ближайшем будущем. Что можно и что нельзя делать в этот день, читайте в материале OBOZREVATEL.

Православная церковь 10 октября почитает память святого Каллистрата Византийского и преподобного Савватия Соловецкого.

В этот день пчеловоды прятали последние ульи и просили детей до семи лет помолиться о сохранении пчел: считалось, что для этого требуется особенная моральная чистота, которая свойственна маленьким детям.

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Согласно поверью, сегодня нельзя работать (за исключением занятий пчелами), а также ходить в лес (есть риск заблудиться).

Петух поет на восток – к обману, на запад – к пустому обещанию, на север – придется ломать голову над чем-то, на юг – предстоит весело погулять.

Сухая погода – зима придет еще нескоро.

Гроза – зима будет без снега, короткой и нехолодной.

Ранее OBOZREVATEL публиковал православный календарь на октябрь 2021 года. В середине осени в Украине отмечается несколько больших церковных праздников.