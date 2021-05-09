10 мая: праздники, приметы и именинники

10 мая православная церковь вспоминает святого Симеона сродника Господнего, в народе этот день называют Семен Ранопашец.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 10 мая, читайте в материале OBOZREVATEL.

Именинники: Анастасия, Иван, Павел.

Святой Симеон был "апостолом от семидесяти". Он упоминается в евангелиях от Матфея и Марка как "брат Господень" вместе с Иаковом, Иосией и Иудой. Симеон был сыном брата Иосифа, то есть двоюродным братом Христа.

Согласно церковному преданию, он прожил долгую жизнь, но закончилась она трагически. Симеон был епископом Иерусалимским на протяжении 40 лет, активно проповедовал учение Христа. Но в годы правления римского императора Траяна, который преследовал христиан, был схвачен, подвержен пыткам и казнен. На момент смерти ему было 120 лет.

Теплая погода на Семена Ранопашца – к хорошему урожаю.

Облака по небу бегут – к ненастной погоде.

Дожди на Ранопашца – к доброму урожаю ржи.

Рано паши – урожаи хороши.

ругаться, особенно с родней;

петь возле поля – урожая, мол, не будет;

есть зерно, что приготовили на посев – тоже к неурожаю;

заниматься тяжелой работой по дому.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь церковных праздников на май 2021.