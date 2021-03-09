10 марта: праздник, приметы на Тараса Безсонного и именинники

10 марта православная церковь чтит память святого Тарасия, в народе этот день известен как Тарас Бессонный.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшие дни. О том, что нельзя делать 10 марта, читайте в материале OBOZREVATEL.

Именины 10 марта отмечают Тарас, Александр, Антон, Евгений, Николай, Федор.

Святой Тарасий был патриархом Константинопольским в конце 8 – начале 9 веков. Он отличался исключительной добротой, вставал на защиту всех скорбящих и униженных. Также в старину считалось, что святой помогает бороться с лихорадкой. Говорили, что в этот день нужно непременно помолиться Тарасию, иначе лихорадка вгонит человека в сон, а затем войдет в его тело.

Название праздника "Бессонный" пошло от того, что в этот день нельзя ложиться спать днем. Считалось, что именно в это время человек наиболее уязвимый. Детям 10 марта в старину также не давали дремать до захода солнца.

Грач на дереве вьет гнездо – к потеплению.

Если 10 марта выпал снег, то перед Пасхой семь дней будет ненастье.

Если вороны сильно раскричались, это означало, что лето будет обильным на дожди и холод.

Нельзя засыпать до захода солнца.

Также ни в коем случае нельзя смотреть с улицы в дом через окно, иначе лихорадка могла поймать именно в этот момент.

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