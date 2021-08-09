10 августа: праздник, что нельзя делать, приметы и именинники
10 августа отмечается народный праздник под названием Прохоры – Пармены.
Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 10 августа, читайте в материале OBOZREVATEL.
Именины отмечают 10 августа: Анастасия, Антонина, Василий, Елена, Ефим, Иван, Ирина, Моисей, Никанор, Николай, Павел, Прохор, Сергей, Юлиан.Прохоры – Пармены
10 августа православные верующие чтят память святых и апостолов от семидесяти Пармена и Прохора.
В народном календаре этот день получил название Прохоры – Пармены. С 10 августа связаны особые суеверия. К примеру, раньше запрещалось в этот день начинать любые торговые дела. Считалось, что все, что приобретешь, вскоре пропадет.
Также 10 августа люди ходят в церковь и молятся святым апостолам о защите и славят кузнецов. Кузнец в старину ассоциировался с силой и мастерством и даже имел "магические" способности. В народе считали, раз он умеет укрощать металл и огонь, то умеет и колдовать.
Поэтому часто кузнецы жили на отшибе, "подальше" от людей.
Если утром туман по воде стелется, значит будет погожий день.
Если же туман вверх устремляется – к осадкам.
Облака высоко плывут – к ясной погоде.
Дождь без ветра 10 августа означает ненастье.
Женскому полу запрещено рукодельничать 10 августа.
Не рекомендуется в этот день жениться и праздновать свадьбу.
Не стоит также менять свои вещи вещи и делать покупки, поскольку считается, что новая вещь прослужит недолго.
10 августа под строгим запретом ссоры и ругань.
Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь церковных праздников на август 2021 года.