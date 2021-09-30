1 октября: какой праздник, что нельзя делать, приметы и именинники

В пятницу, 1 октября, отмечается народный праздник Арины, или Арина Осенняя. Именины празднуют Алексей, Ариадна, Аркадий, Борис, Вениамин, Владимир, Иван, Иларион, Ирина, Константин, Михаил, Петр, Сергей и Софья.

Считается, что по приметам в этот день можно судить, какой будет погода в будущем. Что нельзя, а что можно делать 1 октября, рассказывает OBOZREVATEL.

1 октября православная церковь чтит память мучениц третьего века из Египта Софии и Ирины. Они пострадали за веру во времена императора Аврелиана.

Этот день у наших предков был посвящен сбору и засушиванию шиповника, поэтому праздник еще называли Арина Шиповница. Считалось, что именно с Арины эти ягоды приобретают полезные свойства.

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Согласно поверьям, 1 октября нельзя лениться; сильно переживать; убирать паутину, а также просить у Бога больше, чем человеку положено.

Бурьян высоко растет – зима будет снежная.

Журавли уже улетают на юг – на Покрову придет настоящая зима.

По погоде 1 октября судили о том, каким будет 1 апреля.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь православных праздников на октябрь 2021 года. Во второй месяц осени в Украине празднуют несколько важных церковных дат.