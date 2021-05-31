1 июня: праздники, приметы и именинники

1 июня отмечается народный праздник Иван Долгий. Также в этот день празднуют Международный день детей и Всемирный день родителей.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 1 июня, читайте в материале OBOZREVATEL.

Именины 1 июня празднуют: Анастасия, Андрей, Александр, Антон, Василий, Виктор, Григорий, Ипполит, Корней, Максим, Матвей, Митрофан, Михаил, Николай, Онуфрий, Павел, Дмитрий, Иван, Сергей, Игнатий.

В церковном календаре 1 июня поминают благословенного князя Иоанна Угличского, сына князя Андрея Васильевича и внука Василия Темного. Иоанн находился в тюрьме 32 года, молясь за своих притеснителей. Перед смертью ему удалось принять постриг в монашество.

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В старину 1 июня проводили специальные обряды для того, чтобы уберечь урожай от сглаза соседей, ветра, засухи и пустоколосицы. Для этого люди выходили в поле на рассвете и читали заговоры против ветра.

Кроме того, в этот день лучше всего садить огурцы, чтобы был хороший урожай.

Этот день был учрежден в ноябре 1949 года в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин. Впервые его отмечали в 1950 году. Противники абортов выбрали 1 июня для проведения акций в защиту права нерожденных. Обычно 1 июня в городах устраивают костюмированные шоу с персонажами мультфильмов, устраивают концерты и розыгрыши мороженого в парках аттракционов.

Праздник был провозглашен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2012 году. Главными задачами Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года являются ликвидация нищеты, достижение экономического процветания, обеспечение развития и благосостояния людей и защита окружающей среды.

Если в этот день пошел дождь – летом будет засуха.

Прохладная погода в первый день лета – жары не будет до середины июля.

Слышно кукареканье петухов – к дождю.

Туман с утра 1 июня – вскоре будет хороший урожай грибов.

На елках расцвели шишки – урожай огурцов будет лучшим за последние года.

Стая ворон обратила клювы в одну сторону – в ближайшее время надо ждать сильного ветра.

Нельзя в этот день грустить и поддаваться депрессии, иначе все три месяца лета будут лить дожди.

1 июня нельзя срезать цветы и подрезать деревья.

Также нельзя оставлять маленьких детей до года самих в комнате.

Запрещено в этот день надевать ношенную и неопрятную одежду.

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