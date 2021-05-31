1 июня: праздники, приметы и именинники
1 июня отмечается народный праздник Иван Долгий. Также в этот день празднуют Международный день детей и Всемирный день родителей.
Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 1 июня, читайте в материале OBOZREVATEL.
Именины 1 июня празднуют: Анастасия, Андрей, Александр, Антон, Василий, Виктор, Григорий, Ипполит, Корней, Максим, Матвей, Митрофан, Михаил, Николай, Онуфрий, Павел, Дмитрий, Иван, Сергей, Игнатий.Иван Долгий
В церковном календаре 1 июня поминают благословенного князя Иоанна Угличского, сына князя Андрея Васильевича и внука Василия Темного. Иоанн находился в тюрьме 32 года, молясь за своих притеснителей. Перед смертью ему удалось принять постриг в монашество.
В старину 1 июня проводили специальные обряды для того, чтобы уберечь урожай от сглаза соседей, ветра, засухи и пустоколосицы. Для этого люди выходили в поле на рассвете и читали заговоры против ветра.
Кроме того, в этот день лучше всего садить огурцы, чтобы был хороший урожай.Международный день защиты детей
Этот день был учрежден в ноябре 1949 года в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин. Впервые его отмечали в 1950 году. Противники абортов выбрали 1 июня для проведения акций в защиту права нерожденных. Обычно 1 июня в городах устраивают костюмированные шоу с персонажами мультфильмов, устраивают концерты и розыгрыши мороженого в парках аттракционов.
Праздник был провозглашен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2012 году. Главными задачами Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года являются ликвидация нищеты, достижение экономического процветания, обеспечение развития и благосостояния людей и защита окружающей среды.Народные приметы 1 июня
Если в этот день пошел дождь – летом будет засуха.
Прохладная погода в первый день лета – жары не будет до середины июля.
Слышно кукареканье петухов – к дождю.
Туман с утра 1 июня – вскоре будет хороший урожай грибов.
На елках расцвели шишки – урожай огурцов будет лучшим за последние года.
Стая ворон обратила клювы в одну сторону – в ближайшее время надо ждать сильного ветра.
Нельзя в этот день грустить и поддаваться депрессии, иначе все три месяца лета будут лить дожди.
1 июня нельзя срезать цветы и подрезать деревья.
Также нельзя оставлять маленьких детей до года самих в комнате.
Запрещено в этот день надевать ношенную и неопрятную одежду.
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