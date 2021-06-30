1 июля: праздник, приметы и именинники

1 июля по народному календарю отмечается народный праздник Ярилин день или Макушка лета. Именинники в этот день: Александр, Василий, Виктор, Леонтий, Никанор, Сергей.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 1 июля, читайте в материале OBOZREVATEL.

Ярилин день – это день палящего солнца, который еще со времен язычества посвящали богу солнца Яриле. С тех пор, как христианство прижилось на Киевской Руси, праздник отмечать не перестали. Даже сегодня этот день видоизменился, но некоторые старожилы и сейчас чтят его традиции.

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Так, Ярило – это не только бог солнца, но и славянский Эрос, бог любви и страсти, животворной силы природы. К этому дню приурочивали ярмарки, водили хороводы вокруг костров, устраивали празднования с развлечениями. Праздник сопровождался кулачными боями, песнями, плясками и специальными обрядами поклонения солнцу.

Староверы утверждали, что в этот день можно было заглянуть в другой мир и узнать пророчества на будущее. Для этого нужно было сплести венок из веток молодой березы, и взглянуть сквозь него с крутого речного берега.

Название праздника Макушка лета связано с верованиями в то, что с этого момента все живое начинает готовиться к осени: растения запасаются водой и соками, а животные готовят еду на зиму. Также и урожай начинает созревать.

Неделю после Ярилиного дня будет стоять жара;

Рано утром низко туман стелется – к погожим дням;

Розовый закат – к солнечному дню 2 июля;

Стаи ворон летают под самыми тучами – к ненастью;

Беспокойное поведение лягушек – к дождю;

Если с самого утра на улице очень душно, то день будет ненастным.

Под запретом в этот день хвастовство, жалобы и лень.

Также запрещено 1 июля тратить много денег и других материальных ресурсов.

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