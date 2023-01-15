Фиалка и фикус приносят горе: какие растения не следует держать дома

Комнатные растения – это не только роскошное украшение для вашего дома, но и источник бесконечных суеверий. По каким-то причинам люди до сих пор любят пугать себя негативными последствиями того, что в углу комнаты появится небольшой вазон. Но какие растения приносят несчастье в дом? Если верить этим приметам, то практически все популярные. Верить им, или не верить – дело ваше.

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Тем временем OBOZREVATEL собрал наиболее распространенные суеверия. И рассказывает, чем пугают владельцев определенных растений. И чем можно на это ответить.

Узамбарская фиалка, или сенполия

Этому маленькому и очень красивому цветочку приписывают силу делать женщин одинокими. А некоторые пугают даже тем, что она вызывает бесплодие. А вот в восточной традиции сенполия – символ семейного согласия и благополучия.

Монстера

Почему-то в наших краях принято считать монстеру растением-вампиром, которое высасывает всю положительную энергию. Это при том, что в Китае она является талисманом долголетия.

Плющ

Некоторые виды плющей являются ядовитыми и вызывают сильное раздражение кожи, возможно поэтому ему приписывают способность поглощать любую энергию – сначала отрицательную, а затем и положительную. Однако еще в Средневековье в Европе плющ называли символом верности и талисманом удачи для одиноких, ищущих пару.

Папоротник

Древние славяне искали цветок этого растения в ночь на Ивана Купала, чтобы заполучить богатство и удачу. Возможно, поэтому его стали сажать дома – чтобы далеко не ходить. Но вскоре папоротнику стали приписывать способность притягивать несчастья. Впрочем, по другой версии, он способствует разрешению конфликтов в семье.

Гибискус, в частности, такие его виды как китайская и суданская роза

Гибискусы считают очень чувствительными к энергетике дома. Если растение начало увядать, это предвещает болезнь кого-то из семьи. Вместе с тем его называют отличным компаньоном для творческих натур, который дарит вдохновение и разгоняет плохое настроение.

Фикус

После Второй мировой войны фикус неожиданно снискал славу растения вдов. Кто-то решил, что в дома, где стоял такой вазон, не вернулись с фронта мужчины. В Китае же фикусам приписывают способность укреплять семью, а жители Таиланда уверены, что он отгоняет злых духов.

Циперус

Еще одно растение со славой вампира в нашем списке. Считается, что особенно безжалостно оно к людям циничным, завистливым и злым. По другой версии, присутствие циперуса в доме укрепляет здоровье (кстати, растение действительно обладает определенными бактерицидными свойствами) и способствует гармоничным отношениям.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о растениях, которые могут испортить вам интерьер, и о способах этого избежать, если у вас уже есть один из перечисленных вазонов.

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