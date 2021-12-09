Зимняя мода: какие шапки нужно срочно выбросить из гардероба. Фото

Анна Кравчук
Мода
3 минуты
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Зимняя мода: какие шапки нужно срочно выбросить из гардероба. Фото

Непогода за окном диктует свои правила моды, заставляя женщин надевать теплые головные уборы. Благо, сегодня существует большое разнообразие трендовых шапок, которые интересно дополняют даже самые обыденные зимние образы. Однако стилисты подмечают, что многие украинки носят давно неактуальные модели.

Имиджмейкер Татьяна Базлова на личной страничке в Instagram рассказала, какие шапки давно пора выкинуть из гардероба современной модницы. Также эксперт показала, какие тенденции в выборе головных уборов преобладают в сезоне зима 2021/2022 (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

По словам стилиста, стоит отказаться от обильного декора на шапках. Бусы, стразы, надписи, жемчуга и всякого рода сеточки на трикотажных изделиях смотрятся дешево и совершенно неактуально.

Видео дня
Обильный декор в виде страз, бусин, жемчуга – неактуально
Отдайте предпочтение "спокойным" моделям

Не нужно покупать шапку из "бабушкиного сундука". Обычно это вязаные вещи с рельефной фактурой.

Вещи из "бабушкиного сундука" – неактуально

Забудьте про уборы из натурального меха. Возможно, когда-то шапка из лисы или норки и была признаком достатка и роскоши, но сейчас это демонстрирует лишь отсутствие вкуса. Тем более в 21 веке, когда все стараются показать и доказать свою эко-сознательность, "убитое животное" на голове будет выглядеть неуместно.

Натуральный мех – неактуально
Альтернатива натуральному меху – экомех

"Вся история с ушками, усиками, кошками и прочие фантазии на тему – это не актуально", – добавила Татьяна.

Шапки в виде котиков-собачек – неактуально
Помпон антитрендом не является, но он должен быть "правильным"

Стилист рекомендует обратить внимание на утеплённые косынки, панамы, трикотажные шапки без декора, бини, береты и кепки почтальона. Аккуратный помпон, отметила специалист, не является антитрендом.

Береты остаются актуальными уже не первый год
Шапка-чулок давно считается неактуальной моделью

Ранее OBOZREVATEL писал, что стилист показала модные варианты верхней одежды 2021-2022. В трендах длинные минималистические пуховики с поясом, оверсайз-дубленки и даже куртки спортивного стиля.

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