Забудьте о них! Пять моделей солнцезащитных очков, которые давно вышли из моды. Фото

Без солнцезащитных очков сложно представить стильный летний образ. Это не только красивый аксессуар, но и полезная вещь в солнечные дни. Однако выбирать очки – не простая задача, ведь некоторые модели, как и другие модные атрибуты, перестают быть актуальными.

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Кроме того, чтобы подобрать пару к лицу, нужно еще следить за антитрендами. OBOZREVATEL расскажет, какие очки вышли из моды (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Полупрозрачное стекло

Не так давно красавицы массово скупали маленькие солнцезащитные очки с разноцветным полупрозрачным стеклом. Розовые, голубые и желтые модели были ярким акцентом в образе, однако не выполняли своей главной функции – защищать глаза от солнечных лучей.

Круглые

Круглые очки подходят не всем красавицам, а неудачная модель может исказить черты лица. Такая форма выглядит устарело и бестолково, ведь в моде сегодня прямые углы. Это касается также сумок и украшений для волос.

Вайфареры

Линзы в форме трапеции являются одними из наиболее распространённых в мире, однако они безнадежно устарели. Такая пара выглядит скучно, не выражает индивидуальность и делает образ неинтересным.

Узоры на оправе

Очки с узорами, надписями и картинками на оправе – инфантильное и пестрое решение, которое не украсит элегантную леди.

Кошачий глаз

Очень женственная и элегантная модель была фаворитом многих красавиц в теплое время года. Однако в 2023 году в моду вернулись тенденции 90-х и 00-х, поэтому модницам следует обратить внимание на массивные очки четкой геометрической формы.

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