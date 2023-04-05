Забудьте о них! Названы женские аксессуары, которые давно вышли из моды и ''дешевят'' образ. Фото

Аксессуары помогают красоткам довершать готовые наряды и создавать акценты в образе, но мода на них порой тоже бывает изменчива. Чтобы не испортить внешний вид и не "удешевить" его, нужно следить за трендами и уметь прощаться с вещами, которые выглядят неактуально.

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Украшения для волос, головные уборы и т.п. также нуждаются в тщательном подборе. OBOZREVATEL решил рассказать, какие аксессуары безнадежно устарели (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Массивные заколки и обручи

О массивных заколках и шпильках со стразами лучше забыть. В моде сегодня лаконичны детали, в том числе и винтажные. Пластиковые и пестрые украшения для волос, как и обручи, следует оставить в прошлом, а в 2023 году присмотреться к почти незаметным заколкам или элегантным украшениям.

Снуд

Шарф, не имеющий концов, был актуален более 5 лет назад. Модные эксперты давно призывают отказаться от такой модели. Тем более, существует не менее 5 способов стилизовать обычный шарф.

Брошь со стразами

Эти аксессуары не только делают образ устаревшим, но и портят одежду. Броши с массивными камнями или избыточным количеством страз будут отвлекать внимание от наряда, который в это время будет портиться под тяжестью украшения.

Шляпы с мягкими и широкими полями

Головные уборы с декором и широкими полями считались стильными несколько лет назад, но сейчас эти изделия утратили свою актуальность. Вместо массивной шляпы лучше выбрать модель, которая не будет прятать лицо и дополнит образ – берет, кепи и т.д.

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