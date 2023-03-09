Как носить шарф весной 2023, чтобы выглядеть стильно: пять лайфхаков, которые пригодятся всем. Фото
Хотя морозная зима уже отступила, не стоит спешить прятать шарф в дальний уголок шкафа, ведь он еще может пригодиться в ветреную или прохладную погоду. Однако таким простым аксессуаром можно не только прикрывать шею, но интересно стилизовать его в образе.
OBOZREVATEL решил рассказать 5 лайфхаков, как необычно носить шарф. Для этого нужен любимый аксессуар и минимум времени (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Один конец на груди, другой – на спине
Если классический вариант с шарфом, накинутым на плечи, кажется скучным, можно запрокинуть один конец на спину, тем самым полностью закрыв шею спереди и сзади.
Слабый узел
Чтобы сделать акцент на груди, следует небрежно завязать шарф на слабый узел. Так можно не беспокоиться, что он упадет.
Концы внутрь
В особенно морозную погоду поможет согреться лайфхак с заправленными в пальто или куртку концами.
Узл сзади
Малоизвестный, но не менее стильный способ завязать шарф – сделать узелок сзади.
Контрастный цвет
Красотки, у которых в шкафу есть шарф яркого цвета, точно будут выглядеть выигрышно в этом году. Сочный акцент сделает наряд более интересным и выделит из толпы.
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