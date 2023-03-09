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Как носить шарф весной 2023, чтобы выглядеть стильно: пять лайфхаков, которые пригодятся всем. Фото

Катерина Малай
Мода
2 минуты
2,5 т.
Как носить шарф весной 2023, чтобы выглядеть стильно: пять лайфхаков, которые пригодятся всем. Фото

Хотя морозная зима уже отступила, не стоит спешить прятать шарф в дальний уголок шкафа, ведь он еще может пригодиться в ветреную или прохладную погоду. Однако таким простым аксессуаром можно не только прикрывать шею, но интересно стилизовать его в образе.

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OBOZREVATEL решил рассказать 5 лайфхаков, как необычно носить шарф. Для этого нужен любимый аксессуар и минимум времени (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Один конец на груди, другой – на спине

Если классический вариант с шарфом, накинутым на плечи, кажется скучным, можно запрокинуть один конец на спину, тем самым полностью закрыв шею спереди и сзади.

Как носить шарф весной 2023, чтобы выглядеть стильно: пять лайфхаков, которые пригодятся всем. Фото

Слабый узел

Чтобы сделать акцент на груди, следует небрежно завязать шарф на слабый узел. Так можно не беспокоиться, что он упадет.

Как носить шарф весной 2023, чтобы выглядеть стильно: пять лайфхаков, которые пригодятся всем. Фото

Концы внутрь

В особенно морозную погоду поможет согреться лайфхак с заправленными в пальто или куртку концами.

Как носить шарф весной 2023, чтобы выглядеть стильно: пять лайфхаков, которые пригодятся всем. Фото

Узл сзади

Малоизвестный, но не менее стильный способ завязать шарф – сделать узелок сзади.

Как носить шарф весной 2023, чтобы выглядеть стильно: пять лайфхаков, которые пригодятся всем. Фото

Контрастный цвет

Красотки, у которых в шкафу есть шарф яркого цвета, точно будут выглядеть выигрышно в этом году. Сочный акцент сделает наряд более интересным и выделит из толпы.

Как носить шарф весной 2023, чтобы выглядеть стильно: пять лайфхаков, которые пригодятся всем. Фото

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