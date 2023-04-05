Забудьте о неоне и замше! Названы самые трендовые сумки весны 2023, о которых должны знать все модницы. Фото

Красавицы, следящие за модой, знают, что сумка – не просто аксессуар, а полноценный элемент образа. Хорошая модель должна быть вместительной, дополнять наряд и не мешать в повседневной жизни. Выбрать стильный вариант так же тяжело, как и избегать антитрендов, поскольку устаревшая сумка может испортить весь внешний вид.

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Существуют целые коллекции от именитых брендов, задающих тренды в этой отрасли. OBOZREVATEL решил рассказать о самых актуальных моделях 2023 года, которые уже можно увидеть на улицах всего мира (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Оверсайз

Мода на комфорт и практичность не обошла и сумки. В новом сезоне никому и в голову не придет косо смотреть на массивные шоперы или модели из кожи. Кроме удобства можно выделить и другие преимущества оверсайз варианта: стильный дизайн, вместительность и яркий акцент в образе.

Форма полумесяца

Если нет необходимости носить с собой ноутбук, много косметики или другие вещи большого размера, следует присмотреться к модели на плечо в полумесяце. Такие сумки уже не первый сезон остаются в моде, ведь выглядят лаконично и не мешают при движении.

С карманами

Ничего удивительного, что в год возвращения тренда на юбки и брюки карго, большие карманы стали актуальными и в моде на сумки. В маленьких отсеках удобно хранить мелочи, а брутальный дизайн успешно разбавит, к примеру, обычный образ без акцентов.

Из кожи

Пока наиболее популярным материалом для сумок остается кожа. Модели из замши и меха остались в прошлом.

Плетеные, вязаные

Хенд-мейд не теряет свою актуальность уже многие сезоны. Рукодельницы могут самостоятельно создать желаемый аксессуар любого цвета и формы с помощью пряжи. Такие сумки будут не только стильно смотреться, но и демонстрировать вашу индивидуальность.

Базовые цвета

После всплеска моды на неон, лаконичные оттенки вернули себе утраченные позиции. Выбирая сумку не на один сезон, лучше присмотреться к черному, бежевому, молочному, оливковому, бордовому и другим элегантным цветам.

Раньше OBOZREVATEL писал, как не стоит носить спортивную обувь. Например, кроссовки на босу ногу, с колготками, юбкой-карандашом или с нарядными платьями – модное табу. Подробнее читайте в нашем материале.

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