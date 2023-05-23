Как подобрать цвета одежды, которые идут именно вам: секреты, которыми пользуются звезды

Покупая трендовую вещь, об актуальности которой не умолкают знаменитые иконы стиля и влиятельные fashion-инфлюенсеры, мы представляем, как будем сиять в ней, поражая всех прохожих на своем пути. Но может случиться непредвиденное: платье, пиджак или топ, на которые делались такие высокие ставки, – не подошли. И если проблема не в фасоне, качестве и размере, то дело, вероятнее всего, в "неправильном" цвете, а точнее в его несовместимости с вашим цветотипом.

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Цветотип каждой красавицы определяется исходя из цвета кожи, волос и глаз. Всего их четыре: зима, весна, лето и осень. Для каждого существует палитра идеальных цветов, которые подчеркнут красоту и позволят выглядеть роскошно, а также перечень неудачных оттенков, которые сделают облик тусклым, а образ – несбалансированным. Все подробности собрали в материале OBOZREVATEL.

Женщины с цветотипом "Зима":

темные оттенки волос – глубокий чёрный или насыщенный каштановый;

бледная, почти фарфоровая кожа;

глубокие оттенки глаз от зелёного и синего до тёмно-коричневого.

Такие красотки имеют контрастный облик и яркий вид. Для них подходят яркие и холодные цвета, придающие им сияние: белоснежный, серебристый и холодный серый, черный, лиловый и синий в холодных тонах, зеленый и коричневый, шоколадный также в холодных оттенках или приближенных к ним, вишневый и бордовый, спелый малиновый, цвет кофе.

А вот теплые оттенки красно-коричневой и желтой гаммы, а также теплый оливковый и землистый цвета будут смотреться неудачно на девушке-зиме. Они не гармонизируют с холодной контрастностью этого цветового типа.

Женщины с цветотипом "Весна":

очень светлая, тонкая, будто фарфоровая кожа;

оттенки волос – тёплые: золотистый блонд, светло-русые, медовые, рыжеватые тона;

оттенок глаз чаще светло-зеленый, серый, светло-голубой или светло-коричневый.

Женщины с цветотипом "Весна" имеют теплую внешность и нежный вид. Для них идеальными выборами цветов светлые и теплые оттенки: персиковый, нежно-оранжевый, тёплые тона розовых оттенков, красный, алый, пудровый, золотистый, абрикосовый, все зелёные оттенки плюс аквамарин и бирюза, коричнево-фиолетовый, золотистый, лососевой, цвет топленого молока и льняной оттенок, кремовые и бежевые тона.

Неудачным решением для девушки-весны будет использование холодного розового, белоснежного, черного и серебристого цветов в образах. Эти оттенки не гармонизируются с холодной контрастностью этого цветового типа и могут создавать диссонанс в ее внешнем виде.

Женщины с цветотипом "Лето":

глаза всех серых и голубых оттенков;

умеренно бледная кожа с розовым или сероватым подтоном;

волосы холодных оттенков с примесью пепельных, чаще блонд.

Такие дамы имеют прохладную внешность и нежный тон кожи. Для них отличным выбором будут бледные пастельные цвета и оттенки с прохладным подтоном. Прекрасными вариантами являются голубой, лавандовый, мятный, пудро-розовый, бледно-желтый и персиковый, а также серо-белый и жемчужный, бордовый, малиновый, марсала, вишнёвый и фиолетовый.

А вот оранжевый, морковно-красный, ярко-зелёный, оттенок яичного желтка, чёрный и белоснежный лучше исключить из своего гардероба раз и навсегда – они вам не подходят.

Женщины с цветотипом "Осень":

оттенки волос от медового рыжего до тёмно-каштанового;

цвета глаз тёплые, включающие янтарный, медовый, тёплые карий с золотистым оттенком;

кожа бледная с розовым подтоном.

Осенние красавицы имеют теплую внешность и естественную глубину. Для них идеальными выборами являются насыщенные тёплые цвета и оттенки с подтоном золотистого или медового оттенка. Цвета, подходящие для них: темно-зеленый, глубокий коричневый, темно-оранжевый, янтарный, оливковый, темно-красный, бледно-голубой, сероватый и ярко-синий, а также жёлтый, оранжевый, охра, лиловый и горчичный.

С таким цветотипом не рекомендуется носить одежду черного и белоснежного цветов. Лучше отказаться и от мягких пастельных оттенков розового и голубого.

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