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Как подобрать цвета одежды, которые идут именно вам: секреты, которыми пользуются звезды

Анна Кравчук
Мода
4 минуты
612
Как подобрать цвета одежды, которые идут именно вам: секреты, которыми пользуются звезды

Покупая трендовую вещь, об актуальности которой не умолкают знаменитые иконы стиля и влиятельные fashion-инфлюенсеры, мы представляем, как будем сиять в ней, поражая всех прохожих на своем пути. Но может случиться непредвиденное: платье, пиджак или топ, на которые делались такие высокие ставки, – не подошли. И если проблема не в фасоне, качестве и размере, то дело, вероятнее всего, в "неправильном" цвете, а точнее в его несовместимости с вашим цветотипом.

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Цветотип каждой красавицы определяется исходя из цвета кожи, волос и глаз. Всего их четыре: зима, весна, лето и осень. Для каждого существует палитра идеальных цветов, которые подчеркнут красоту и позволят выглядеть роскошно, а также перечень неудачных оттенков, которые сделают облик тусклым, а образ – несбалансированным. Все подробности собрали в материале OBOZREVATEL.

Женщины с цветотипом "Зима":

  • темные оттенки волос – глубокий чёрный или насыщенный каштановый;
  • бледная, почти фарфоровая кожа;
  • глубокие оттенки глаз от зелёного и синего до тёмно-коричневого.
Как подобрать цвета одежды, которые идут именно вам: секреты, которыми пользуются звезды

Такие красотки имеют контрастный облик и яркий вид. Для них подходят яркие и холодные цвета, придающие им сияние: белоснежный, серебристый и холодный серый, черный, лиловый и синий в холодных тонах, зеленый и коричневый, шоколадный также в холодных оттенках или приближенных к ним, вишневый и бордовый, спелый малиновый, цвет кофе.

Как подобрать цвета одежды, которые идут именно вам: секреты, которыми пользуются звезды

А вот теплые оттенки красно-коричневой и желтой гаммы, а также теплый оливковый и землистый цвета будут смотреться неудачно на девушке-зиме. Они не гармонизируют с холодной контрастностью этого цветового типа.

Женщины с цветотипом "Весна":

  • очень светлая, тонкая, будто фарфоровая кожа;
  • оттенки волос – тёплые: золотистый блонд, светло-русые, медовые, рыжеватые тона;
  • оттенок глаз чаще светло-зеленый, серый, светло-голубой или светло-коричневый.
Как подобрать цвета одежды, которые идут именно вам: секреты, которыми пользуются звезды

Женщины с цветотипом "Весна" имеют теплую внешность и нежный вид. Для них идеальными выборами цветов светлые и теплые оттенки: персиковый, нежно-оранжевый, тёплые тона розовых оттенков, красный, алый, пудровый, золотистый, абрикосовый, все зелёные оттенки плюс аквамарин и бирюза, коричнево-фиолетовый, золотистый, лососевой, цвет топленого молока и льняной оттенок, кремовые и бежевые тона.

Как подобрать цвета одежды, которые идут именно вам: секреты, которыми пользуются звезды

Неудачным решением для девушки-весны будет использование холодного розового, белоснежного, черного и серебристого цветов в образах. Эти оттенки не гармонизируются с холодной контрастностью этого цветового типа и могут создавать диссонанс в ее внешнем виде.

Женщины с цветотипом "Лето":

  • глаза всех серых и голубых оттенков;
  • умеренно бледная кожа с розовым или сероватым подтоном;
  • волосы холодных оттенков с примесью пепельных, чаще блонд.
Как подобрать цвета одежды, которые идут именно вам: секреты, которыми пользуются звезды

Такие дамы имеют прохладную внешность и нежный тон кожи. Для них отличным выбором будут бледные пастельные цвета и оттенки с прохладным подтоном. Прекрасными вариантами являются голубой, лавандовый, мятный, пудро-розовый, бледно-желтый и персиковый, а также серо-белый и жемчужный, бордовый, малиновый, марсала, вишнёвый и фиолетовый.

Как подобрать цвета одежды, которые идут именно вам: секреты, которыми пользуются звезды

А вот оранжевый, морковно-красный, ярко-зелёный, оттенок яичного желтка, чёрный и белоснежный лучше исключить из своего гардероба раз и навсегда – они вам не подходят.

Женщины с цветотипом "Осень":

  • оттенки волос от медового рыжего до тёмно-каштанового;
  • цвета глаз тёплые, включающие янтарный, медовый, тёплые карий с золотистым оттенком;
  • кожа бледная с розовым подтоном.
Как подобрать цвета одежды, которые идут именно вам: секреты, которыми пользуются звезды

Осенние красавицы имеют теплую внешность и естественную глубину. Для них идеальными выборами являются насыщенные тёплые цвета и оттенки с подтоном золотистого или медового оттенка. Цвета, подходящие для них: темно-зеленый, глубокий коричневый, темно-оранжевый, янтарный, оливковый, темно-красный, бледно-голубой, сероватый и ярко-синий, а также жёлтый, оранжевый, охра, лиловый и горчичный.

Как подобрать цвета одежды, которые идут именно вам: секреты, которыми пользуются звезды

С таким цветотипом не рекомендуется носить одежду черного и белоснежного цветов. Лучше отказаться и от мягких пастельных оттенков розового и голубого.

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