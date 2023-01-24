Выигрышная комбинация: раскрыт секрет стильных образов Кейт Миддлтон. Как повторить

Герцогиню Уэльскую Кейт Миддлтон, безусловно, можно назвать британской иконой выдержанной и элегантной моды. Жена принца Уильяма тщательно следит за своим гардеробом, поэтому почти каждая ее комбинация – выигрышна, хотя иногда они и схожи между собой.

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Редакторы французского лоска Vogue заметили, что принцесса часто выбирает платье с поясом и пальто на королевские и светские мероприятия. Хотя они всегда разные, образ остается похожим (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В основе зимних луков герцогини часто можно заметить трикотажное платье с поясом. Его длина всегда заканчивается ниже колен, а ткань слегка облегает фигуру принцессы.

Наряды Кейт Миддлтон отличаются цветами, но фасон остается прежним. Образ она дополняет сапогами или шпильками.

В холодную погоду жена принца Уильяма надевает сверху классическое пальто, закрывающее платье. Цвета ее верхней одежды всегда гармоничны, а крой – прямой.

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