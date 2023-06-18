Выделяйтесь из толпы: 5 стильных идей, с чем носить атласную миди-юбку

Атласная юбка – один из must have на лето. Она воздухопроницаемая, износостойкая, приятная на ощупь, комфортная в жаркие дни и универсальная. Ее часто носят с майками, боди, кроп-топами и футболками. Однако этот предмет гардероба имеет больший потенциал.

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Рассказываем, как создать нескучные образы с атласными юбками. Детальнее читайте в материале OBOZREVATEL.

1. Атласная миди и купальник

Для города юбку можно стилизовать слитным купальником (а-ля боди) в спокойной цветовой гамме и без крупных узоров. А для пляжа выбирайте верх от раздельного комплекта. Комбинируйте как контрастные оттенки, так и схожие между собой.

2. Миди на низкой посадке и топ-платок

Миди-юбка на низкой посадке – тренд лета 2023. Она подойдет девушкам с ростом 165 и выше. Миниатюрным лучше отказаться от нее, чтобы визуально не искажать пропорции фигуры. Эту вещь можно стилизовать топом с высокими разрезами или скошенным краем. Так вы будете выглядеть более эффектно, чем с моделями базового кроя.

3. Атласная миди-юбка и топ-кроше

Кроше – это объемное рельефное кружево. Основные его мотивы – растительные и геометрические узоры. Одежда в этой технике является одной из актуальных для лета 2023. Скомбинируйте "грубоватый" верх (топ-кроше) и легкий низ (юбка из атласа) – и вы точно будете в центре внимания.

4. Миди с узорами и топ в бельевом стиле

Модели юбок с узорами уже автоматически сделают образ интересным. Их можно стилизовать базовым однотонным топом в белье (с корсетными вставками, кружевом или завязками). Попробуйте. Вам понравится новый стильный опыт.

5. Атласная миди и корсет

Если вас вдохновляют вещи в винтажном стиле, добавьте их в свои образы. Например, создайте аутфит из современной атласной миди-юбки и комфортного корсета (не слишком затягивайте его, чтобы не навредить организму). Выбирайте вещи в спокойной цветовой гамме, чтобы выглядеть нежно и женственно.

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