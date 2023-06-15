С чем носить платье-комбинацию: 5 стильных идей, которые легко повторить

Моду на шелковые платья-комбинации еще в 20-е годы прошлого века задала американская актриса Джин Харлоу. Она любила в этих нарядах прогуливаться по улочкам, что позже переняли местные streetstyle-звезды.

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В 90-е этот фасон популяризировали Кейт Мосс, Мадонна и даже принцесса Диана. Платья-слип настолько практичны и универсальны, что до сих пор, в XXI веке, остаются на пике моды. Узнайте в материале OBOZREVATEL, с чем их можно комбинировать, чтобы выглядеть эффектно.

1. Платье-комбинация со свитером

Утром вы можете накинуть свитер на плечи, а вечером, если вдруг похолодает, надеть его поверх платья-комбинации. Из обуви подойдет любой вариант: мюли, сапожки на невысоком каблуке, слингбэки или туфли-лодочки.

2. Платье-слип с пиджаком

Как можно подчеркнуть свою женственность и хрупкость? Легко! Достаточно поверх платья-слип накинуть пиджак свободного кроя. Он сбалансирует фигуру и не даст замерзнуть. В этот аутфит впишутся не только туфли и сапожки, но и кеды.

3. Платье-комбинация и белая рубашка

Это один из самых простых способов стилизовать платье-слип. Вы можете просто накинуть oversize-рубашку на наряд, или дополнительно завязать ее на узел. Второй прием сделает акцент на талии. Завершите аутфит слингбэками, туфлями-лодочками или лоферами.

4. Платье в бельевом стиле и футболка

Как правило, платья-слип используются в вечерних аутфитах, но с ними можно создавать повседневные образы. Как вариант – наденьте наряд поверх белой полуприталенной футболки (не oversize, потому что она может образовать под нарядом лишние складки).

5. Платье-слип и лонгслив или блузка

Этот вариант также поможет успешно стилизовать платье в бельевом стиле. Он будет уместен как в повседневных аутфитах, так и для офисного дресс-кода. Выбирайте лонгсливы или блузы в спокойной цветовой гамме и без принтов.

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