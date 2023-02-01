Выдают отсутствие вкуса: пять ошибок в выборе одежды, которые нельзя допускать

Выбирая пару новых джинс, кофту, обувь и даже аксессуары в магазине, следует внимательно смотреть на размер, качество и цветовую гамму, чтобы случайно не произвести впечатление отсутствия вкуса. Даже маленькая ошибка может выдать безвкусицу.

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Об этих правилах знают все, однако многим красавицам кажется, что нарушив их, не произойдет ничего катастрофического, тогда как на самом деле общий вид наряда будет испорчен. OBOZREVATEL решил напомнить о правилах и ошибках в создании образа (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Количество, а не качество

Выбирая новую вещь, следует обращать внимание на ее качество: материал, швы и фурнитуру. Такая одежда и аксессуары будут выглядеть лучше и прослужат дольше многих дешевых и некачественных вещей.

Неудачный размер

Руководствуясь желаниями скрыть лишнее или подчеркнуть фигуру, часто можно выбрать одежду неправильного размера и допустить грубую ошибку. Вещь, сидящая по фигуре, всегда будет выглядеть более стильно и дорого чем, например, слишком облегающие джинсы или широкое платье.

Одна и та же обувь

Хотя комфорт в новом сезоне – двигатель моды, обувь должна соответствовать образу. Удобная пара кроссовок уместно будет смотреться на прогулке, однако на свидание или работу лучше подобрать подходящую модель.

Старое белье

Мало кто понимает, что бюстгальтер изнашивается быстрее, чем обычная одежда, а потому его нужно часто менять. Предположение, что белье не видно из под кофты или блузы, крайне неверно, ведь изношенное белье будет выпирать или давить, а лямки обрываться в любой момент.

Неудачный фасон

Даже дорогая и модная одежда не поможет, если ее фасон неподходящий. Чтобы образ выглядел кстати и стильно, вещи должны подчеркивать преимущества и скрывать недостатки фигуры, а неудачный крой только испортит общую картину.

Ранее OBOZREVATEL писал об ошибках в образах женщин, выдающих низкую самооценку. Не зря поговаривают, что людей встречают по одежде, ведь именно образ может выдать настроение своей обладательницы, ее комплексы и предпочтения.

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