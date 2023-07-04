Выбросьте из гардероба! Эти вещи нельзя носить женщинам с фигурой 'яблоко': они подчеркнут все недостатки. Фото

Известная британская стилистка Миранда Холдер, которая работает со многими знаменитостями, а также членами королевской семьи, включая Кейт Миддлтон и Камиллу, дала ценные советы красавицам с фигурой "яблоко". Это тип телосложения, при котором грудь, талия и бедра практически не отличаются в объеме. Дамам с таким силуэтом довольно непросто подирать аутфиты, поэтому Холдер решила им помочь.

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В частности, специалистка назвала вещи, которые женщинам с фигурой "яблоко" необходимо срочно выбросить из своего гардероба. Также она предложила альтернативы, которые будет правильнее использовать. Соответствующими рекомендациями Миранда поделилась в своем TikTok.

Как известно, классическое модное правило звучит так: "Скрывай недостатки и привлекай внимание к достоинствам". Если говорить о типе фигуре "яблоко", то часто такие девушки имеют объемный верх и стройные ноги. То есть, следуя логике упомянутого выше правила, дамы должны демонстрировать свои ноги и всячески маскировать грудь, талию и живот.

Однако стилистка предостерегает: "Демонстрируя ноги, вы можете непреднамеренно исказить свои пропорции".

Так, девушки-"яблоки" ошибочно надевают узкие джинсы, леггинсы или мини-юбку, а наверх, в попытках скрыть нежелательный объем, добавляют еще больше объема – мешковатые пуловеры, свободные блузы, оверсайз-худи и так далее. В итоге верхняя половина тела выглядит слишком крупной, а в отдельных случаях еще и неаккуратной, будто расхлябанной.

"Чтобы фигура оставалась пропорциональной, идите против своих инстинктов. Я знаю, что это звучит нелогично, но с фигурой "яблоко" лучше носить прямые джинсы и широкие брюки – это создаст более сбалансированный силуэт", – прокомментировала эксперт.

А вот девушкам, которые все же не могут удержаться от облегающих юбок и штанов, Миранда советует надевать такой же обтягивающий верх. Это позволит гармонизировать образ.

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