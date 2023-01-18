Вы точно так делали: 7 грубых ошибок в образе, которые не стоит повторять. Фото

Даже наименьшая деталь может сделать ваш внешний вид неряшливым. Но не обязательно обращаться к стилистам, чтобы уметь грамотно составлять повседневные аутфиты и вечерние образы. Эти 7 правил помогут выглядеть более элегантно и стильно.

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Коуч по стилю Инна Гриненко в Instagram поделилась основными ошибками, которые способны "убить" даже самый трендовый образ. Казалось бы очевидные моменты портят жизнь многим девушкам (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

1. Неправильное наслоение

Если вы любительница многослойных образов, запомните одно главное правило: каждый следующий слой одежды должен быть толще предыдущего. Не надевайте пиджак из тонкой ткани сверху на худи или объемный свитер. Последовательность такая: рубашка, гольф, пиджак.

2. Голые щиколотки зимой

Этот антитренд не только насмешит окружающих, но и будет во вред вашему здоровью. Если вы привыкли носить укороченные джинсы зимой и утепленные кроссовки, не забудьте об удлиненных носках, которые закроют щиколотки.

3. Обтягивающая верхняя одежда

Чтобы чувствовать себя комфортно, покупайте верхнюю одежду немного больше своего привычного размера. Под нее можно будет надеть теплые изделия и свободно себя чувствовать как на пробежке, так и во время cвидания.

4. Грубые колготки с легкими тканями

Модницы наверняка знают – чем тоньше юбка или платье, которые они будут надевать, тем тоньше должны быть колготки. С летним платьем ни в коем случае не нужно носить изделие с плотностью 200 den из верблюжьей шерсти.

5. Обтягивающие спортивные элементы одежды

Как говорит модный эксперт, спортивная одежда должна быть объемная и, как минимум, на два размера больше. Не считая костюмов для занятия фитнесом и йогой.

6. Слишком темные, светлые или блестящие колготки

Цветные колготки набирают популярности, однако нужно знать, как правильно с ними составить образ, чтобы не стать предметом насмешек. В идеале – капроновые колготки должны соответствовать цвету вашей кожи. Тогда аутфит будет выглядеть очень гармонично.

7. Скинни с обтягивающим верхом

Эту формулу необходимо запомнить на всю жизнь. Если вы надеваете обтягивающий низ – выберите свободный верх. Если предпочитаете брюки-палаццо – дополните лук маленьким топом или гольфом. Это правило спасет вас от "модного приговора".

Как писал OBOZREVATEL, если знать три модных лайфхака, вы сможете не жертвовать комфортом в пользу красоты при выборе зимнего лука. Изделия, о которых пойдет речь в нашем материале, точно спасут ваш образ даже в минус 20.

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