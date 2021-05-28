Вязаные мини-платья стали трендом этого лета. Фото

Разнообразить летний гардероб можно с помощью ярких вязаных платьев длины мини. Они станут отличной альтернативой удобным джинсами и спортивным вещам.

В новых коллекциях дизайнеры представили платья, сплетенные в "рубчик" или "косичку", ажурные варианты крупной вязки, а также образы с декором в виде бахромы, оборок и кисточек. Об этом пишет издание Vogue UA (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Дизайнер Дэниел Ли в своей новой коллекции сделал акцент на трикотажных платьх длины мини. Модели появились на подиуме в нарядах крупной вязки в пастельном сиреневом, бежевом, ярко-зеленом, синем, красном и лимонном оттенках.

По словам опытного эксперта, эти модели можно носить и на голое тело, и комбинировать с футболками, блузами и жакетами.

Бренд Salvatore Ferragamo тоже сделал основой новой коллекции вязаные платья. К ним стилисты подобрали огромную сумку-шопер и босоножки бежевого цвета.

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