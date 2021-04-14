Vogue UA назвал главный модный трофей весны-лета 2021. Фото

Любовь Блажко
Любовь Блажко
Мода
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Назван главный весенний тренд 2021

Журнал о моде Vogue UA назвал главную трендовую вещь этого сезона – брючный костюм.

Стилисты рекомендуют обратить внимание на минималистичный, без избытка декоративных элементов дизайн, который будет смотреться элегантно и при этом практично. Соответствующая информация появилась на официальной странице украинской версии Vogue в Instagram (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Брючный костюм пастельного оттенка позволит смягчить строгость образа, а такие дополнительные элементы как удобный пояс и декоративные пуговицы на штанинах придадут наряду характер и индивидуальность.

Кроме того, эксперты советуют сочетать костюм-двойку с однотонными водолазками – это одна из самых универсальных вещей в гардеробе каждой женщины. Дополнить лук можно лодочками светлого цвета и небольшой сумкой или клатчем пастельных тонов.

Как должен выглядеть цельный образ.
Брючный костюм в тренде этой весной.
Названа самая модная вещь весны-лета 2021.
Брючный костюм актуален в этом сезоне.

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