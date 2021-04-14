Vogue UA назвал главный модный трофей весны-лета 2021. Фото
Журнал о моде Vogue UA назвал главную трендовую вещь этого сезона – брючный костюм.
Стилисты рекомендуют обратить внимание на минималистичный, без избытка декоративных элементов дизайн, который будет смотреться элегантно и при этом практично. Соответствующая информация появилась на официальной странице украинской версии Vogue в Instagram (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).
Брючный костюм пастельного оттенка позволит смягчить строгость образа, а такие дополнительные элементы как удобный пояс и декоративные пуговицы на штанинах придадут наряду характер и индивидуальность.
Кроме того, эксперты советуют сочетать костюм-двойку с однотонными водолазками – это одна из самых универсальных вещей в гардеробе каждой женщины. Дополнить лук можно лодочками светлого цвета и небольшой сумкой или клатчем пастельных тонов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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